Sold-out αναμένεται να είναι το γήπεδο της Μερσίν, ενόψει του τελικού με τον Αθηναϊκό για το Eurocup Women.

Ο Αθηναϊκός φιλοξενείται από τη Μερσίν (09/04, 20:00 LIVE από το Gazzetta), για τον δεύτερο τελικό του Eurocup Women, με τις Τουρκάλες να ανακοινώνουν sold-out για την αναμέτρηση.

Πιο αναλυτικά, οι φίλαθλοι της τουρκικής ομάδας αναμένεται να γεμίσουν τις κερκίδες, για τον αγώνα που θα κρίνει τον τίτλο του Eurocup Women.

Συγκεκριμένα στο γήπεδο θα είναι περίπου 7.500 θεατές.

Θυμίζουμε ο Αθηναϊκός χρειάζεται τη νίκη και τη διαφορά των έξι πόντων, προκειμένου να σηκώσει το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, μετά τον θρίαμβο του 2010.

Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου είχε ηττηθεί στο κλειστό της Γλυφάδας με 85-80 και με το +6 θα επιστρέψει μαζί με το τρόπαιο από την Τουρκία.