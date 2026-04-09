Μερσίν - Αθηναϊκός: Sold-out ο τελικός στην Τουρκία!
Ο Αθηναϊκός φιλοξενείται από τη Μερσίν (09/04, 20:00 LIVE από το Gazzetta), για τον δεύτερο τελικό του Eurocup Women, με τις Τουρκάλες να ανακοινώνουν sold-out για την αναμέτρηση.
Πιο αναλυτικά, οι φίλαθλοι της τουρκικής ομάδας αναμένεται να γεμίσουν τις κερκίδες, για τον αγώνα που θα κρίνει τον τίτλο του Eurocup Women.
Συγκεκριμένα στο γήπεδο θα είναι περίπου 7.500 θεατές.
Θυμίζουμε ο Αθηναϊκός χρειάζεται τη νίκη και τη διαφορά των έξι πόντων, προκειμένου να σηκώσει το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, μετά τον θρίαμβο του 2010.
Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου είχε ηττηθεί στο κλειστό της Γλυφάδας με 85-80 και με το +6 θα επιστρέψει μαζί με το τρόπαιο από την Τουρκία.
