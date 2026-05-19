Άνοιξε ο χορός των μεταγραφών για τον Αθηναϊκό της νέας σεζόν. Η ομάδα του Βύρωνα ανακοίνωσε την απόκτηση της Βικτόρια Μακόλεϊ για την ενίσχυση της ρακέτας.

Η ανακοίνωση

Έχει το όνομα, έχει τη χάρη, την εμπειρία, την ποιότητα και το μέγεθος για να ενισχύσει τη ρακέτα του Αθηναϊκού Qualco. Η Victoria Macauley είναι η πρώτη μεταγραφή της ομάδας μας για τη σεζόν 2026-27.

Οι τελείες ενώθηκαν, από κάποιους σωστά από κάποιους λάθος, η εικόνα έγινε ξεκάθαρη (βλ. gallery) και η πρώτη μεταγραφή για τον Αθηναϊκό Qualco της σεζόν 2026-27 είναι γεγονός. Η διοικούσα επιτροπή της ομάδας μας με χαρά ανακοινώνει την απόκτηση της Victoria Macauley (36χρ., 1μ.93), η οποία έρχεται να δώσει ενέργεια, μέγεθος, εμπειρία και να υψώσει τείχος μπροστά από το καλάθι.

Η Vicky Macauley αγωνίστηκε την προηγούμενη σεζόν στην Emlak Konut στο τουρκικό πρωτάθλημα και στο EuroCup, ενώ είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική ομάδα της Νιγηρίας και ήταν στην καλύτερη πεντάδα τον προηγούμενο Μάρτιο στον προκριματικό όμιλο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο διεξήχθη στην Γαλλία. Ολοκλήρωσε τη σεζόν με 13.8 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 1.5 κοψίματα στο EuroCup και οι αντίστοιχοι αριθμοί της στο τουρκικό πρωτάθλημα ήταν 14.7 πόντοι, 8 ριμπάουντ και 1 κόψιμο.

Στο τουρκικό πρωτάθλημα έχει αγωνιστεί, επίσης, με την Botas και την Γαλατασαράι, ενώ στα περισσότερα από δέκα χρόνια ευρωπαϊκής της εμπειρίας έχει παίξει σε Ιταλία, Ρωσία, Πολωνία, Γαλλία και φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού τη σεζόν 2017-18. Αποφοίτησε από το Temple University και έχει αγωνιστεί στο WNBA με τη φανέλα των Chicago Sky τις σεζόν 2015 και 2019.

Καλώς ορίζουμε, λοιπόν, την Νιγηριανή (σ.σ. γεννημένη στις ΗΠΑ) σέντερ στον Αθηναϊκό κι επειδή έχει εν μέρει το όνομα και εξ ολοκλήρου τη χάρη, το βίντεο εξηγεί γιατί δε θα νιώσουμε ποτέ ξανά… home alone!