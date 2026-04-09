Μερσίν - Αθηναϊκός: Η 12άδα της ομάδας του Βύρωνα
Ο Αθηναϊκός φιλοξενείται από τη Μερσίν (09/04, 20:00 LIVE από το Gazzetta), για τον δεύτερο τελικό του Eurocup Women, με τη ομάδα του Βύρωνα να κάνει γνωστή την 12άδα της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα με την ίδια σύνθεση του πρώτου τελικού θα... παλέψει ο Αθηναϊκός για την κούπα.
Θυμίζουμε το σύνολο της Καλτσίδου χρειάζεται νίκη και διαφορά έξι πόντων, προκειμένου να επιστρέψει από την Τουρκία με το τρόπαιο.
Στον πρώτο αγώνα η Μερσίν είχε επικρατήσει του Αθηναϊκού με 85-80.
Αναλυτικά η 12άδα του Αθηναϊκού:
Ιβάνα Ράτσα, Ελένα Τσινέκε, Εβίνα Σταμάτη, Χόλι Γουίντερμπερν, Πηνελόπη Παυλοπούλου, Ντάιαμοντ Μίλερ, Βασιλική Λούκα, Άνα Τάντιτς, Αλέξις Πρινς, Κριστίν Ανίγκουε, Ρόμπιν Παρκς, Μπορισλάβα Χρίστοβα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.