Πολίτης: «Στόχος του Αθηναϊκού είναι σηκώσει ψηλά το μπάσκετ γυναικών»

Για την επόμενη αγωνιστική χρονιά, τις κινήσεις που έκανε η ομάδα αλλά και τους υψηλούς στόχος μίλησε ο Χάρης Πολίτης, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του οργανισμού Αθηναϊκός.

«Κατορθώσαμε και φέραμε στην ομάδα μας ορισμένες από τις κορυφαίες παίκτριες στην Ευρώπη και στο παγκόσμιο μπασκετικό στερέωμα, τις οποίες και καλωσορίζουμε στην Αθήνα» είπε αρχικά και στάθηκε κυρίως στις δύο πιο ηχηρές μεταγραφές που έχουν γίνει ως τώρα, εκείνη της Μαριέλλας Φασούλα και της Τζούλι Βανλού.

«Η Βανλού είναι η τρίτη μεγάλη μας μεταγραφή για φέτος, μια ακόμα προσθήκη σε ένα ισχυρό σύνολο που φιλοδοξούμε να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Δράττομαι της ευκαιρίας, ωστόσο, για να αναφερθώ και στην Μαριέλλα Φασούλα, μια επιλογή που ήταν στρατηγικής σημασίας για μας, καθότι θέλουμε να χτίσουμε γύρω από το ελληνικό στοιχείο και το κατορθώνουμε, προσθέτοντας στο έμψυχο δυναμικό μας μια παίκτρια που χαίρει εκτίμησης παγκοσμίως και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες παίκτριες της Ευρώπης».

Και κατέληξε λέγοντας: «Οι δύο προαναφερθείσες σε συνδυασμό με τις Μακόλεϊ και Νικτσκάιτε-Φαν Ντερ Χορστ, αλλά και τις παίκτριες που συνεχίζουν στην ομάδα μας και, φυσικά, υπό την καθοδήγηση του Ηλία Ζούρου, θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε εκεί που έχουμε οραματιστεί και με στόχο πάντα να σηκώσουμε ψηλά το μπάσκετ γυναικών και τον γυναικείο αθλητισμό στην πατρίδα μας. Κάτι που θα συνεχίσουμε μέχρι να το πραγματοποιήσουμε».