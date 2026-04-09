Πρινς: Η MVP του Αθηναϊκού λατρεύει τα μεγάλα ματς

Η Πρινς διανύει μια εκπληκτική σεζόν για τον Αθηναϊκό και το Gazzetta γράφει για την παίκτρια που είναι πάντα εκεί στα μεγάλα ματς για την ομάδα της.

Το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του θέλει να σηκώσει απόψε ο Αθηναϊκός. Το σύνολο της Καλτσίδου θέλει να προσθέσει άλλη μια ευρωκούπα στην ιστορία της ομάδας.

Δοκιμάζεται στην Τουρκία στον δεύτερο τελικό του EuroCup Women (20:00, Novasports Start, live Gazzetta) κόντρα στη Μερσίν. Στόχος είναι να επαναλάβει τον άθλο του 2010 τότε που είχε πατήσει κορυφή στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Στην πορεία της ομάδας του Βύρωνα στη διοργάνωση έχει ξεχωρίσει η Αλέξις Πρινς. Η MVP όλης αυτής της διαδρομής. Το Gazzetta γράφει για την κορυφαία σκόρερ και ριμπάουντερ της ομάδας που μιλάει πάντα στα μεγάλα ματς.

Η Πρινς ζει για τα μεγάλα ματς

Η Πρινς κάνει τη διαφορά για τον Αθηναϊκό σε όλη τη σεζόν και ειδικά στην πορεία της ομάδας μέχρι τον τελικό του Eurocup Women. Μετρά 16.1 πόντους και 7.5 ριμπάουντ μέσο όρο. Κορυφαία και στις δύο κατηγορίες για τον Αθηναϊκό.

Μια παίκτρια που λατρεύει να παίζει στα μεγάλα ματς, θέλει την ευθύνη όταν η μπάλα καίει και το έχει δείξει σε πολύ κομβικές στιγμές φέτος.

Τελείωσε με 25 πόντους στο πρώτο ματς των playoffs κόντρα στην Οζόνο. Είχε 13 και 12 πόντους αντίστοιχα στα δύο ματς κόντρα στη Σοπρόν στην επόμενη φάση. Σπουδαία και στα προημιτελικά με την Αβενίδα.

Μέτρησε 15 στο πρώτο ματς, ενώ πέτυχε 18 πόντους στο δεύτερο ματς όπου ο Αθηναϊκός επικράτησε με 68-79 και πήρε την πρόκριση στην Ισπανία. Είχε βάλει κρίσιμα καλάθια και βολές στα τελευταία λεπτά.

Την ποιότητα της έδειξε και στα ημιτελικά κόντρα στη Βιλνέβ. Είχε 16 στον πρώτο ημιτελικό και 24 πόντους στο δεύτερο. Για να έρθει ο πρώτος τελικός με την Μερσίν εκεί που το κοντέρ έγραψε 11 πόντους.

Κάνει πολλές δουλειές στο παρκέ και δεν είναι τυχαίο πως έχει κάνει double double σε πέντε ματς του Eurocup Women φέτος.