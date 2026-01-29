Ο Άρης γνωρίζει ότι για να προκριθεί βεβαιότατα στην επόμενη φάση του Eurocup χρειάζεται δύο νίκες, ίσως, και διαφορά 11 πόντων επί της Κλουζ.

Αυτό το σενάριο είναι ουσιαστικά η συνέπεια της σπουδαίας χαμένης ευκαιρίας στην Κωνσταντινούπολη. Όλα θα ήταν διαφορετικά αν ο Άρης είχε μετουσιώσει το καταπληκτικό παιχνίδι του επί της Μπαχτσεσεχίρ για περίπου 34 αγωνιστικά λεπτά όπου έφτασε να προηγηθεί έως και με διαφορά 14 πόντων. Πλέον η πραγματικότητα είναι σκληρή από τη στιγμή που δέχθηκε επιμέρους σκορ 20-4 με συνέπεια την ήττα από την τουρκική ομάδα.

Για να γίνει αντιληπτό, στο υποθετικό σενάριο μιας νίκης επί της Μπαχτσεσεχίρ (11-5), σήμερα, ο Άρης θα ήταν ισόβαθμος της Κλουζ (8-8) και παράλληλα, θα τον ένιωθε ασφυκτικά και η Βενέτσια (9-7). Για την πρόκρισή του, ενδεχομένως, να μη χρειαζόταν τίποτε περισσότερο από μια νίκη επί της Νεπτούνας (7-9). Τώρα, είναι απολύτως απαραίτητο να κάνει το 2Χ2 επί της λιθουανικής ομάδας αλλά και (εκτός έδρας) της Κλουζ και μάλιστα είναι εξίσου πιθανό να χρειαστεί να νικήσει με διαφορά τουλάχιστον 11 πόντων για να πλεονεκτήσει στην ισοβαθμία. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη Βενέτσια.

Στις επόμενες δύο αγωνιστικές, η Βενέτσια θα αντιμετωπίσει τη Μανρέσα (10-6) στην Ισπανία, θα φιλοξενήσει επίσης τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ (12-4). Θυμίζουμε ότι ο Άρης (7-9) έχει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας με την ιταλική ομάδα, συνεπώς, αν αυτή γνωρίσει δύο ήττες και οι «κίτρινοι» πετύχουν δύο νίκες, αυτομάτως θα εξασφαλίσουν θέση στα Playoff του Eurocup. Προφανώς αυτό το σενάριο έχει βάση δεδομένης της ύπαρξης βαθμολογικού κινήτρου των αντιπάλων των Βενετσιάνων.

Ο Άρης δεν θα χρειαστεί να κοιτάξει άλλον αγώνα σε περίπτωση που νικήσει τη Νεπτούνας και στην τελευταία αγωνιστική επικρατήσει της Κλουζ στη Ρουμανία με διαφορά (τουλάχιστον) 11 πόντων ούτως ώστε να αποκτήσει το πλεονέκτημα καθώς είχε ηττηθεί με διαφορά δέκα πόντων στον αγώνα του πρώτου γύρου στο Nick Galis Hall. Αν το κάνει αυτό, δεν θα έχει κανέναν λόγο να ασχοληθεί με ισοβαθμίες γιατί θα πλεονεκτεί σε όλες. Οι «κίτρινοι» δεν θα χρειαστούν τη διαφορά αλλά μια απλή νίκη επί των Ρουμάνων στο σενάριο (το οποίο μοιάζει πιο πιθανό) δικής τους νίκης επί της Νεπτούνας και ήττας της Κλουζ από τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ στο πλαίσιο της 17η αγωνιστικής. Εκεί μια απλή νίκη στο Κλουζ θα μετουσιώσει την προσπάθεια που κάνουν για την απόλυτη ανατροπή και πρόκριση στην επόμενη φάση.