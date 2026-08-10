Το πλάνο του Άρη περιλαμβάνει την προσθήκη όγδοου ξένου αλλά η τελική επιλογή θα γίνει βάσει των συμπερασμάτων που θα εξαχθούν στο πρώτο διάστημα προετοιμασίας.

Ουσιαστικά πρόκειται για το ένα από τα τρία αγωνιστικά ζητήματα που βρίσκονται σε καθεστώς εκκρεμότητας. Το πρώτο αφορά το μέλλον του Ελάιζα Μήτρου Λονγκ ο οποίος γνωρίζει ότι δεν βρίσκεται στο πλάνο του Βασίλη Σπανούλη, ωστόσο, έχει θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την αποχώρησή του (έστω ως δανεισμό) από την ομάδα. Ο Ελληνοκαναδός γκαρντ έχει απορρίψει τρεις ελληνικές ομάδες, θέλει να συνεχίσει σε club το οποίο θα αγωνίζεται τουλάχιστον σε BCL ή Eurocup και βρίσκεται σε θέση αναμονής. Αν δεν αλλάξει κάτι εντός της εβδομάδας, θα είναι κανονικά στην πρώτη προπόνηση του Άρη την ερχόμενη Δευτέρα (17/8).

Το κεφάλαιο «Θανάσης Αντετοκούνμπο» είναι το δεύτερο ζήτημα. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο διεθνής φόργουορντ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, μέχρι στιγμής όμως δεν έχει διευθετηθεί το διαδικαστικό κομμάτι. Πλέον βέβαια ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος κανενός καθώς πλησιάζει η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, γεγονός το οποίο – ως ένα βαθμό προεξοφλεί ότι – έως το τέλος της εβδομάδας θα σημειωθεί οριστική εξέλιξη.

Το τρίτο - και σίγουρα πιο «ζουμερό» - θέμα είναι αυτό της απόκτησης 8ου ξένου. Επί τούτου, δεν έχει μπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και δείχνει πιο πιθανό το ενδεχόμενο της θέσπισης των κριτηρίων επιλογής αναλόγως των συμπερασμάτων που θα εξαχθούν στο πρώτο διάστημα της προετοιμασίας. Αυτή τη στιγμή μοιάζει επίσης πιο πιθανό το ενδεχόμενο προσθήκης παίκτη ο οποίος θα έχει υποστηρικτικό ρόλο στους παρόντες, με σκοπό να χρησιμοποιείται (αποκλειστικά) στα παιχνίδια του Eurocup καθώς στην Basket League θα παίζει εάν κι εφόσον χρειαστεί.