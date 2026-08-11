Ο Άρης ετοιμάζεται να πατήσει παρκέ για τη νέα σεζόν, με τις αφίξεις των παικτών να πραγματοποιούνται σταδιακά από την Παρασκευή (14/8), ενώ οι διεθνείς θα ενσωματωθούν αργότερα στην προετοιμασία.

Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπαίνει σταδιακά ο Άρης, με το ρόστερ των «κιτρινόμαυρων» να αρχίζει να συγκεντρώνεται στη Θεσσαλονίκη ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η πρώτη άφιξη είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 14 Αυγούστου, όταν ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 12:30. Το πρόγραμμα των αφίξεων θα συνεχιστεί την Κυριακή 16 Αυγούστου, με δύο ακόμη παίκτες να παίρνουν τον δρόμο για τη Θεσσαλονίκη. Ο Άνταμ Μοκόκα αναμένεται στις 15:00, ενώ στις 18:05 είναι προγραμματισμένη η άφιξη του Ι Τζέι Λίντελ. Την επομένη, Δευτέρα 17 Αυγούστου, ημέρα κατά την οποία ξεκινά και επίσημα η προετοιμασία του Άρη, θα φτάσουν στη Θεσσαλονίκη ο Κεμ Μπιρτς και ο Ματ Μόργκαν. Ο πρώτος αναμένεται στις 10:25, ενώ ο Μόργκαν θα αφιχθεί στις 17:35.

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελούν ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς και ο Στέφαν Γιόβιτς. Ο πρώτος θα ενσωματωθεί στην ομάδα αφού ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ ο Σέρβος γκαρντ θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη οδικώς από τη Σερβία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η έναρξη των προπονήσεων δεν θα βρει το ρόστερ του Άρη πλήρες, καθώς τρεις Έλληνες παίκτες θα απουσιάσουν λόγω των υποχρεώσεών τους με την Εθνική ομάδα. Ο λόγος για τους Βασίλη Τολιόπουλο, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και Κώστα Αντετοκούνμπο, οι οποίοι θα ενσωματωθούν αργότερα στην προετοιμασία, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους με τη «γαλανόλευκη».