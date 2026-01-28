Ο Άρης είχε τη νίκη στα χέρια του αλλά πλήρωσε την επιθετική αφλογιστία του και το καλάθι του Μαλακάι Φλιν 0.3'' πριν το τέλος στην ήττα (81-79) από την Μπαχτσεσεχίρ.

Η επιθετική αφλογιστία στα τελευταία έξι λεπτά του αγώνα είχε βαρύ κόστος για τον Άρη. Η ελληνική ομάδα δεν πέτυχε καλάθι - σκόραρε μόνο με βολές - στα τελευταία 6.21 λεπτά του αγώνα με την Μπαχτσεσεχίρ κι ενώ σ' εκείνο το σημείο προηγούταν με διαφορά 14 πόντων (61-75). Κι ενώ όλα έδειχναν ότι θα πετύχαινε μια σπουδαία νίκη η οποία θα την έκανε φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Eurocup, δέχθηκε επιμέρους σκορ 20-4 αλλά και καλάθι από τον Μαλακάι Φλιν τρία δέκατα του δευτερολέπτου πριν το τέλος. Αυτό σημαίνει ότι ο Άρης εξαρτάται από τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων και χρειάζεται οπωσδήποτε δύο νίκες στα δύο παιχνίδια που απομένουν με Νεπτούνας και Κλουζ, ίσως μάλιστα να νικήσει την τελευταία με διαφορά 11 πόντων.

Ο αγώνας

Ο Άρης έβγαλε συνεργασίες, μάζεψε επίσης τα ριμπάουντ και είχε τον έλεγχο του ρυθμού στην πρώτη περίοδο είτε μέσα από την αποτελεσματικότητα του στην επίθεση στα πρώτα λεπτά (7-11, 3’) είτε μέσα από την άμυνά του στο δεύτερο μισό του δεκαλέπτου όπου έπαιξε και ζώνη. Εκεί χρειάστηκε η ευστοχία του Ντανίλο Άντζουσιτς (8π.) από μακρινή απόσταση για να διατηρήσει το προβάδισμα (19-23) έως το τέλος του ημιχρόνου κι αυτό θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο αν είχαν αποφευχθεί 2-3 φθηνά λάθη σε κατάσταση επίθεσης.

Ο Άρης εστίασε στον περιορισμό της δράσης του Μάλακαϊ Φλιν (11π.) και σε συνδυασμό με το έξυπνο παιχνίδι του στην επίθεση πήγε τη διαφορά στο +9 (28-37, 15’). Βέβαια, ο Αμερικανός γκαρντ μαζί με τον Κάβανο (12π.) ήταν οι βασικοί εκφραστές της επίθεσης των γηπεδούχων οι οποίοι έβρισκαν πόντους κυρίως στο ανοιχτό γήπεδο – έπειτα από άστοχα (και μάλλον βεβιασμένα) σουτ του Άρη – παρά στο σετ παιχνίδι. Οι δε «κίτρινοι», έπειτα από την αρχική επίδοση των 1/5 τριπόντων, συνέχισαν με 5/9 προσπάθειες (33-40, 18’) αλλά έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με δύο άστοχα τρίποντα και δύο χαμένες βολές, γεγονός το οποίο είχε ως κόστος τη μείωση της διαφοράς (39-42).

Μέσα από τις συνεργασίες Μποχωρίδη-Αντετοκούνμπο που κατέληξαν σε καρφώματα του τελευταίου, ο Άρης κράτησε το προβάδισμα, πλήρωσε όμως δύο κακές επιλογές στην επίθεση και τον... αλάνθαστο Φλιν (49-48, 24'). Η ελληνική ομάδα βελτίωσε την άμυνά της μη αλλάζοντας τη λογική του pick n' roll με τελικό αποδέκτη τον Αντετοκούνμπο, βρήκε και δύο μις ματς με τον Νούα στη ρακέτα και μαζί με τους τέσσερις διαδοχικούς πόντους του Τζέικ Φόρεστερ έκανε 0-10 σερί (52-59, 27'). Κι εκεί που πήγε να αντιδράσει η γηπεδούχος ομάδας, ο Μπράις Τζόουνς με buzzer beater διατήρησε το μαξιλαράκι των οκτώ πόντων (56-64).

Το εύστοχο τρίποντο του Κουλμπόκα στην πρώτη επίθεση της τελευταίας περιόδου έδωσε για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (56-67). και θα μπορούσε να είχε... καταστρέψει την ψυχολογία της τουρκικής ομάδας αν ο Άντζουσιτς ευστοχούσε σε ανενόχλητος σουτ τριών πόντων, κυρίως όμως αν απέφευγε λάθος στο ανοιχτό γήπεδο στην επόμενη επίθεση μέσα από το οποίο η Μπαχτσεσεχίρ βρήκε πόντους στο transition. Η ελληνική ομάδα μέτρησε δύο ακόμη διαδοχικές άστοχες επιθέσεις αλλά ήταν σταθερή σε δύο πράγματα. Στην άμυνα και στην εξασφάλιση του αμυντικού ριμπάουντ ενώ στην επίθεση πήρε λύσεις από τον Τζόουνς (58-72, 33').

Παρά το 25% στο μακρινό σουτ μέχρι εκείνη τη στιγμή, η Μπαχτσεσεχίρ βρήκε διαδοχικά μακρινά σουτ (69-75, 34') καθώς ο Άρης δεν αξιοποίησε σωστά τα αμυντικά φάουλ του σε καταστάσεις ανισορροπίας. Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς κλήθηκε ξανά να δείξει ηρεμία και να επαναφέρει την άμυνά της σε ικανοποιητικό επίπεδο, όπως και να βρει λύσεις στην επίθεση. Δεν το έκανε σε τρεις διαδοχικές επιθέσεις στις οποίες θα μπορούσε να είχε διευρύνει το προβάδισμά του (72-77, 37').

Ένα άστοχο τρίποντο του Άντζουσιτς κι ένα εύστοχο του Χόμεσλι μεγάλωσε το επιμέρους σκορ των γηπεδούχων στο 14-2 (75-77, 37:30). Αναζητώντας πόντους στην επίθεση, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς χαμήλωσε το σχήμα με δίδυμο ψηλών τους Νούα-Κουλμπόκα για μια επίθεση. Βρήκε δύο εύστοχες βολές από τον Τζόουνς και παρότι είδε την ομάδα του να βγάζει δύο άμυνες με τον Αντετοκούνμπο, είδε δύο πεταμένες ευκαιρίες στην επίθεση (77-79, 39'). Και πάλι όμως, ο Άρης είχε την κατάσταση στα χέρια του, έχοντας την κατοχή η οποία όμως δεν αξιοποιήθηκε από τον Μήτρου Λονγκ.

Όλα άρχισαν από το μηδέν 43'' πριν το τέλος (79-79). Ο Νούα αστόχησε σε μια κακή επίθεση και η τελευταία κατοχή πήγε στην Μπαχτσεσεχίρ όπου ο Φλιν σκόραρε 0.3'' πριν το τέλος και ο Άρης δεν είχε χρόνο αντίδρασης στην τελευταία κατοχή.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 39-42, 56-64, 81-79

MVP O… Μαλακάι Φλίν ο οποίος τιμώρησε τον Άρη με την απόδοσή του και με το καλάθι που σημείωσε 0.3'' πριν το τέλος

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Κώστας Αντετοκούνμπο ο οποίος τελείωσε όλες τις φάσεις που πήρε χαμηλά κι έβγαλε τρομερές άμυνες.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… οι 93 βαθμοί του Άρη στο σύστημα αξιολόγησης, ένας περισσότερος από αυτόν της Μπαχτσεσεχίρ η οποία όμως νίκησε το παιχνίδι.

Aris Thessaloniki MIN PTS FG 2PT 3PT FT REB AST TO STL BLK +/- EFF # Player M/A % M/A % M/A % M/A % O D T 0 E. Long * 29:17 9 3/8 37.5% 2/4 50% 1/4 25% 2/2 100% 1 1 2 3 1 2 0 -6 9 1 C. Chatzilamprou 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 B. Jones * 28:05 16 4/9 44.4% 3/4 75% 1/5 20% 7/8 87.5% 3 1 4 2 3 2 0 -2 20 5 A. Noua * 25:49 11 5/10 50% 4/5 80% 1/5 20% 0/0 0% 0 2 2 1 3 0 0 -7 4 9 M. Tsairelis 01:23 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 10 J. Forester 19:08 9 4/6 66.7% 4/6 66.7% 0/0 0% 1/2 50% 2 4 6 0 0 1 1 +7 16 11 S. Poulianitis 06:36 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 2 1 1 0 +6 5 13 E. Bochoridis * 10:47 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 4 2 1 0 -2 1 25 R. Harrell 23:39 7 3/6 50% 2/3 66.7% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 5 5 2 1 2 1 +5 11 33 D. Andjusic 21:36 10 2/7 28.6% 0/1 0% 2/6 33.3% 4/6 66.7% 0 3 3 4 3 0 0 -7 9 37 K. Antetokounmpo * 18:04 8 4/4 100% 4/4 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 3 4 0 1 1 1 -2 10 98 A. Kulboka 15:36 6 2/4 50% 0/1 0% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 -1 6 TOTAL 200:00 79 28/57 49.1% 19/28 67.9% 9/29 31.0% 14/18 77.8% 7 25 32 19 15 10 3 -10 93