Ο Μπράις Τζόουνς αποθεώθηκε από το Eurocup, έπειτα από τη μεγαλειώδη εμφάνιση και το double-double που πέτυχε στη νίκη του Άρη επί της Βενέτσια, στο «Αλεξάνδρειο».

Ο Άρης επικράτησε της Βενέτσια (90-86), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του Eurocup στο «Αλεξάνδρειο», με τον Μπράις Τζόουνς, να αποθεώνεται από το Eurocup, έπειτα τη φοβερή εμφάνιση που πραγματοποίησε.

Πιο συγκεκριμένα ο γκαρντ του Άρη, έκανε double - double, σημειώνοντας 20 πόντους, 12 ασίστ και 6 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Η ομάδα του Μίλισιτς, πέτυχε την 5η νική της στη φετινή διοργάνωση, έχοντας και ισάριθμες ήττες σε 10 ματς.

Το Eurocup, αποθέωσε τον Αμερικανό στο Twitter, μέσω μιας ανάρτησης, γράφοντας αναλυτικά στη λεζάντα:

«33 PIR?, Άλλη μια μέρα στο γραφείο για τον Μπράις Τζόουνς».