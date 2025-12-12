Νέο πρόβλημα έρχεται να προστεθεί στις τάξεις της Αρμάνι Μιλάνο, αφού ο Ποέτα θα στερηθεί τον Στέφανο Τονούτ, χωρίς να είναι γνωστό το διάστημα απουσίας του.

Η Αρμάνι Μιλάνο, προέρχεται από μεγάλη νίκη στην έδρα της κόντρα στον Παναθηναϊκό (96-89), για την 15η αγωνιστική της EuroLeague, ωστόσο ο Τονούτ έρχεται να προστεθεί στις απουσίες της ιταλικής ομάδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρμάνι στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, ο Στεφάνο Τονούτ θα μείνει εκτός δράσης λόγω οξείας ιογενούς λοίμωξης.

Αυτό σημαίνει πως δεν είναι γνωστό το διάστημα απουσίας του Ιταλού, με τον Πέπε Ποέτα να μην μπορεί να υπολογίζει σε αυτόν.

Ο 32χρονος, έρχεται να προστεθεί στις απουσίες των Μένιον, Μπράουν, Μπολμάρο, Φλακαντόρι, Τότε, και Ντιόπ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση της Αρμάνι Μιλάνο:

«Λόγω οξείας ιογενούς λοίμωξης, ο Στέφανο Τονούτ θα χρειαστεί μια περίοδο πλήρους ανάπαυσης: η ημερομηνία επιστροφής του στην αγωνιστική δράση δεν είναι ακόμη γνωστή, ανακοινώνει σήμερα η Ολίμπια Μιλάνο».