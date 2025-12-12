Αρμάνι Μιλάνο: Μένει εκτός δράσης επ'αόριστον ο Τονούτ
Η Αρμάνι Μιλάνο, προέρχεται από μεγάλη νίκη στην έδρα της κόντρα στον Παναθηναϊκό (96-89), για την 15η αγωνιστική της EuroLeague, ωστόσο ο Τονούτ έρχεται να προστεθεί στις απουσίες της ιταλικής ομάδας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρμάνι στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, ο Στεφάνο Τονούτ θα μείνει εκτός δράσης λόγω οξείας ιογενούς λοίμωξης.
- Χωρίς προβλήματα Ηρακλής και Άρης ενόψει ντέρμπι
- Με Φαλ στην Βαρκελώνη ο Ολυμπιακός
- Σάκοτα: «Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο»
Αυτό σημαίνει πως δεν είναι γνωστό το διάστημα απουσίας του Ιταλού, με τον Πέπε Ποέτα να μην μπορεί να υπολογίζει σε αυτόν.
Ο 32χρονος, έρχεται να προστεθεί στις απουσίες των Μένιον, Μπράουν, Μπολμάρο, Φλακαντόρι, Τότε, και Ντιόπ.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση της Αρμάνι Μιλάνο:
«Λόγω οξείας ιογενούς λοίμωξης, ο Στέφανο Τονούτ θα χρειαστεί μια περίοδο πλήρους ανάπαυσης: η ημερομηνία επιστροφής του στην αγωνιστική δράση δεν είναι ακόμη γνωστή, ανακοινώνει σήμερα η Ολίμπια Μιλάνο».
🇮🇹 La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che, a causa di un’infezione virale acuta, Stefano Tonut necessita di un periodo di riposo: la data della ripresa all’attività non è al momento identificabile.— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) December 12, 2025
🇬🇧 Due to an acute viral infection, Stefano Tonut will need a period of… pic.twitter.com/HqeXqgZ8um
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.