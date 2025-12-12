Σάκοτα: «Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, μίλησε ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ΑΕΚ, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (13/12, 20:30),στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, αναφέρθηκε στην αυριανή αναμέτρηση, στέκοντας στις απουσίες που θα έχει η ομάδα του, ενώ επίσης περιμένει δυναμικό «παρών» από τους φίλους της Ένωσης στη «Sunel Arena».

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

«Καλούμαστε, μέσα σε έξι ημέρες, ν’ αντιμετωπίσουμε τον Παναθηναϊκό, αμέσως μετά τον Ολυμπιακό, στο Πρωτάθλημα, όμως αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το μόνο, που με στενοχωρεί είναι ότι δεν έχουμε όλους τους παίκτες μας διαθέσιμους. Θέλουμε να γίνει ένα ωραίο ματς. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Ο κόσμος μας ξέρει, ότι ανεξάρτητα από συνθήκες, θα δώσουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο».

