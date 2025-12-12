Ολυμπιακός: Αυτή είναι η ημέρα και η ώρα άφιξης του Μόντε Μόρις
Ο Μόντε Μόρις εντάσσεται άμεσα στον Ολυμπιακό και τίθεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τις προηγούμενες ημέρες τη συμφωνία με τον Μόντε Μόρις και ο Αμερικανός πρώην NBAer αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στους Πειραιώτες, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Συγκεκριμένα, ο Μόρις αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα την προσεχή Κυριακή 14/12 στις 9:55 π.μ. με πτήση από το Ντιτρόιτ, μέσω Νέας Υόρκης.
