Το ματς που ξεχωρίζει στην 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL, είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στον Ηρακλή με τον Άρη, στο «Ιβανώφειο».

Ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Άρη (13/12, 16:00) στο «Ιβανώφειο», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Αμφότερες οι ομάδες προέρχονται από νίκες με τον Ηρακλή να είναι… φουριόζος από την Καρδίτσα, ενώ η ομάδα του Άρη βρίσκεται με την ψυχολογία στα «ύψη», έπειτα από τη νίκη επί της Βενέτσια.

Η σημερινή προπόνηση (12/12) ολκληρώθηκε και από τους δύο χωρίς προβλήματα, με τους assistant των Μίλισιτς και Λούκιτς να αναφέρονται στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και να στέκονται στα στοιχεία που χρειάζεται η κάθε ομάδα προκειμένου να πάρουν τη νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του assistant του Μίλισιτς, Σερχάτ Τσετίν:

«Το ντέρμπι είναι σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Εμείς είχαμε σημειώσει σημαντική πρόοδο πριν από τη διακοπή για τα παράθυρα των Εθνικών Ομάδων και η πρόσφατη νίκη μας επί της Venezia ήταν ένα καθοριστικό βήμα για μας. Ο πρώτος στόχος μας είναι να χτίσουμε μία ομάδα με νοοτροπία νικητή, μία ομάδα με «χαρακτήρα» και δουλεύουμε μέρα και νύχτα γι’ αυτό.

Γνωρίζουμε τα ισχυρά σημεία του αντιπάλου και το νικηφόρο σερί που έχει πραγματοποιήσει και είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για την τακτική που θα ακολουθήσουμε. Ελπίζουμε να εκτελέσουμε το πλάνο μας επιτυχημένα και να εκπροσωπήσουμε τον ΑΡΗ επάξια στον αυριανό αγώνα».

Αναλυτικά οι δηλώσεις το assistant του Λούκιτς, Σωτήρης Καραποστόλου:

«Έχουμε έναν αγώνα στην έδρα μας απέναντι σ’ έναν πάρα πολύ καλό αντίπαλο, που φέτος προσπαθεί να κάνει το βήμα παραπάνω στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις και να επεκτείνουμε το σερί νικών κι αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και το Σάββατο στο γήπεδό μας, έχοντας τον κόσμο στο πλευρό μας, κάτι που αποτελεί έναν επιπλέον λόγο για να κερδίσουμε».

