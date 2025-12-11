Πουλιανίτης: «Η Θεσσαλονίκη ανεβαίνει πολύ θετικά και… απότομα»

Ο Στέλιος Πουλιανίτης, μίλησε στο WEB Radio της ΕΟΚ και αναφέρθηκε στην πορεία του Άρη τη φετινή χρονιά, ενώ σχολίασε και την παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο στην ομάδα.

Στο WEB Radio της ΕΟΚ, φιλοξενήθηκε ο Στέλιος Πουλιανίτης και μίλησε για ζητήματα που αφορούν την ομάδα του, την πορεία σε Stoiximan Basket League και Eurocup, καθώς εξέφρασε και την άποψή του για τον νέο ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο.

Επίσης αναφέρθηκε και στην αναβίωση του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από τις εξελίξεις στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Στέλιος Πουλιανίτης:

Για τη νίκη επί της Βενέτσια:

«Πάντα το κλίμα μετά από μια νίκη είναι ευχάριστο. Έχουμε πολλά κομμάτια να δουλέψουμε ακόμα. Έχουν γίνει πρόσφατα αλλαγές, ακόμα προσπαθούμε να εντάξουμε καινούργια πράγματα και να τα μάθουμε σιγά-σιγά. Κι εχθές (10/12) είχαμε αρνητικά στοιχεία που πρέπει να βελτιώσουμε, τα οποία ίσως είναι και λίγο επαναλαμβανόμενα. Μες στο ευχάριστο κλίμα κοιτάμε και κάποια αρνητικά που πρέπει σιγά-σιγά να βελτιώσουμε».

Για το 5-5 ρεκόρ στο EuroCup και την τετραπλή ισοβαθμία:

«Μπήκαμε σε λίγο… περίεργα μονοπάτια, γιατί πιστεύαμε πως το ματς με την Κλουζ αν το παίρναμε θα μας έβγαζε από αυτήν την περιπέτεια. Έχουμε δύσκολο όμιλο. Δε μπορείς να κοιτάς πολύ μακριά, πρέπει να πας παιχνίδι-παιχνίδι. Τώρα βλέπουμε το παιχνίδι με το Αμβούργο και πάμε εκεί για να νικήσουμε. Όλη αυτή η διαδικασία είναι δύσκολη, είναι συνεχόμενη και ειδικά αυτόν τον μήνα έχουμε δύσκολα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πρέπει να πηγαίνουμε παιχνίδι-παιχνίδι έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε το καλύτερο που μπορούμε».

Για το πώς έχουν διαχειριστεί την όλη κατάσταση με τις αλλαγές από το ξεκίνημα της σεζόν:

«Αν εξαιρέσουμε τις προσδοκίες που έχει περισσότερο ο κόσμος, εμείς ξέραμε πάνω-κάτω αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Το ότι θα υπάρχει πάντα μια απόκλιση σε ένα πλάνο πολλές φορές μπορεί να είναι λογικό ή αναμενόμενο. Το πόσο μεγάλη ή μικρή θα είναι δε μπορείς να το ξέρεις. Η δουλειά μας είναι να προσαρμοζόμαστε στο “τώρα”. Έπρεπε να γίνουν αλλαγές δυστυχώς. Αυτή είναι η δουλειά μας, πρέπει να προσαρμοζόμαστε και να το κάνουμε είτε είναι εύκολο είτε δύσκολο».

Για το παιχνίδι που ακολουθεί (13/12) στο πρωτάθλημα με αντίπαλο τον Ηρακλή εκτός έδρας:

«Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Έχουμε μικρό περιθώριο προπόνησης και scouting. Πρέπει να πάμε για ένα θετικό αποτέλεσμα».

Για το ότι η Θεσσαλονίκη «ξαναζωντανεύει» σε πολύ μεγάλο βαθμό:

«Εγώ είμαι τυχερός γιατί είχα παίξει και τη προηγούμενη φορά που ήταν ο Ηρακλής στην τότε Α1, με τον Άρη ξανά. Η Θεσσαλονίκη ανεβαίνει πολύ θετικά και… απότομα. Βλέπουμε τον Άρη, βλέπουμε τον ΠΑΟΚ και, απ’ όσο ξέρω, και ο Ηρακλής είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση με πολλά θετικά πλέον. Είναι το πιο ευχάριστο αυτό, γιατί αλλάζει η κατάσταση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και βρίσκεται πια σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Γενικά τα γήπεδα πλέον είναι πολύ πιο όμορφα. Παλαιότερα βλέπαμε ίσως κάποιες ενέργειες που να μην άρμοζαν στο αθλητικό επίπεδο της GBL, όμως τώρα ο κόσμος είναι εξαίρετος, δημιουργεί πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και ασχολείται μόνο με την ομάδα του. Τα ντέρμπι είναι πραγματικά ξεχωριστά, ειδικά της Θεσσαλονίκης».

Για τον Ρίτσαρντ Σιάο:

«Δεν έχει τύχει να έχουμε πολύ μεγάλη συναναστροφή. Μόνο στο πρώτο ματς τον είδαμε λίγο που μπήκε στα αποδυτήρια. Δεν έχω πολύ μεγάλη άποψη. Εμφανισιακά μού βγάζει κάτι πολύ καλό, φαίνεται καλός άνθρωπος και ευχάριστη παρουσία. Δε μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί δεν έχω έρθει σε μεγάλη επικοινωνία μαζί του. Από ‘κει και πέρα, είναι πολύ σημαντική η παρουσία του και για τους φιλάθλους, που έχουν ενθουσιαστεί, αλλά και για εμάς, γιατί υπάρχει μια σταθερότητα και μια σιγουριά. Προφανώς έχει κάνει κάτι πολύ σημαντικό, αλλά και τα παιδιά που βρίσκονται καθημερινά στο Παλέ και όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί γύρω από εμάς είναι πάρα πολύ ωραίο. Πέραν από το οικονομικό κομμάτι, όλα τα υπόλοιπα είναι επίσης σε ένα πολύ καλό επίπεδο και αυτό είναι το πιο ευχάριστο για έναν αθλητή».