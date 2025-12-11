ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα της αναμέτρησης με την Πριεβίζντα, υπό το βλέμμα του Μυστακίδη

ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα της αναμέτρησης με την Πριεβίζντα, υπό το βλέμμα του Μυστακίδη

mystakidhs

Η παρακάμερα της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Πριέβιζντα, συνοδεύτηκε από την πρώτη ιστορική παρουσία του Τέλη Μυστακίδη στο «Παλατάκι».

Ο Τέλης Μυστακίδης, βρέθηκε για πρώτη φορά στο «Παλατάκι», στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Πριέβιζντα και η ΚΑΕ κατέγραψε τις πρώτες στιγμές του νέου ιδιοκτήτη της ομάδας στο γήπεδό του.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Πριέβιζντα με 101-70, στον πρώτο αγώνα της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup και στην πρώτη ιστορική παρουσία του Τέλη Μυστακίδη στο «Παλατάκι».

Η παρακάμερα της αναμέτρησης δείχνει από άλλη οπτική γωνία την πρώτη εμφάνιση τον νέο μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ, να αποθεώνεται από τον κόσμο, καθώς και τους πανηγυρισμούς των παικτών αμέσως μετά τη νίκη τους.

Δείτε την παρακάμερα:

@Photo credits: Youtube/PAOKBC
     

