Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Πριέβιζντα με 101-70, στον πρώτο αγώνα της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup και στην πρώτη ιστορική παρουσία του Τέλη Μυστακίδη στο «Παλατάκι».

Η παρακάμερα της αναμέτρησης δείχνει από άλλη οπτική γωνία την πρώτη εμφάνιση τον νέο μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ, να αποθεώνεται από τον κόσμο, καθώς και τους πανηγυρισμούς των παικτών αμέσως μετά τη νίκη τους.