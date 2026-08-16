Λίντελ: «Ήθελα να πάω σ’ έναν περιβάλλον που θα με ήθελαν πολύ»

Ο Ι Τζέι Λίντελ έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη και εξήγησε τους λόγους της επιλογής των «κίτρινων» για τη συνέχεια της καριέρας του.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έχει υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων στον Άρη και προβλέπεται να συνεργαστεί μ’ έναν παλιό συμπαίκτη του. Με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ συνεργάστηκαν εξάλλου στους Νιου Όρλεαν Πέλικανς. Ο 26χρονος Λίντελ στις πρώτες δηλώσεις του αναφέρθηκε στο legacy του Άρη αλλά και στα βίντεο που ήδη παρακολούθησε από το Nick Galis Hall.

Αναφερόμενος στην επιλογή του Άρη απάντησε ότι… «ήρθε σ’ ένα εξαιρετικό timing. Η πρόταση ήταν ωραία και αφού μίλησα με τους ατζέντηδές μου και άκουσα αυτά που ήθελα, επέλεξα τον Άρη ο οποίος από την πρώτη στιγμή μ’ έκανε να νιώσω καλοδεχούμενος. Έδειξαν πόσο πολύ με ήθελαν και προσωπικά ήθελα να πάω σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον».

Σχετικά με τον ρόλο του, απάντησε ότι… «θα κάνω ό,τι χρειαστεί και φυσικά να κερδίζουμε παιχνίδια».

