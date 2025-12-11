Άρης, ΠΑΟΚ: Μία βραδιά αντάξια της «μπασκετομάνας»!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει τις πολλά υποσχόμενες προσδοκίες που συνεχίζει να σκορπάει ο «αυτοκράτορας» και ο «δικέφαλος του Βορρά» με την εικόνα τους μέσα κι έξω από το γήπεδο και χαιρετίζει τα βήματα προόδου του Ηρακλή.

Όπως θα έχουν καταλάβει οι πιο παλιοί που διαβάζουν αυτή την την στήλη, οι μπασκετικές μας καταβολές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την έκρηξη του ελληνικού μπάσκετ, που συντελέστηκε από το σωτήριον έτος 1987 κι εντεύθεν!

Τότε που τα Άρης-ΠΑΟΚ και η σαββατιάτικη εκπομπή της ΕΡΤ (με τον αείμνηστο Φίλιππο Συρίγο στην παρουσίαση) δεν... χάνονταν από κανέναν ακραιφνή μπασκετικό που σεβόταν τον εαυτό του!

Όταν, λοιπόν, κάποιος έχει γαλουχηθεί στην παραπάνω μπασκετική ατμόσφαιρα και έχει πανηγυρίσει το ίδιο έντονα τις επιτυχίες των «κιτρινόμαυρων» και των «μελανόλευκων» σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις εκείνης της εποχής (προκρίσεις σε Final 4 και κατακτήσεις του Κυπέλλου Κυπελλούχων και Κόρατς), είναι πολύ λογικό να χαίρεται διπλά βλέποντας την ταυτόχρονη αλλαγή επιπέδου, στην οποία φαίνεται ότι έχουν μπει οι δύο ιστορικοί σύλλογοι.

Κάπως έτσι αισθάνθηκα χθες βράδυ, κάνοντας ζάπινγκ για τα παιχνίδια που διεξάγονταν σχεδόν ταυτόχρονα σε “Nick Galis Hall” και Πυλαία, με τους Θεσσαλονικείς να παίρνουν δύο σημαντικές νίκες (απέναντι σε Βενέτσια και Πριέβιτζα), μπροστά στους φιλάθλους τους που είχαν κατακλύσει και τα δύο γήπεδα!

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η εμπλοκή του Ρίτσαρντ Σιάο με τον Άρη (με διαμεσολαβητές τον Αγαπητό Διακογιάννη και τον Βύρωνα Αντωνιάδη, οι οποίοι «τρέχουν» την ομάδα σε αμιγώς τεχνοκρατικά πρότυπα) και ανέλαβε ο Νίκος Ζήσης ως general manager, ήμουν θιασώτης της άποψης ότι η σταδιακή αναβάθμιση του συλλόγου σε όλους τους τομείς (μέσα σε ελάχιστους μήνες «μηδένισαν» χρέη που ταλάνιζαν την ΚΑΕ για αρκετά χρόνια), θα συμπαρέσυρε στην ίδια κατεύθυνση και τον άλλο μεγάλο συμπολίτη.

Και πράγματι πριν καλά-καλά περάσουν έξι μήνες, να σου και ο ΠΑΟΚ, που μπαίνει σε διαδικασία μίας πραγματικά δυσθεώρητης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (χάρη στον νέο μεγαλομέτοχο, Τέλη Μυστακίδη, που θα βάλει 12 εκατομμύρια Ευρώ), «καθαρίζοντας» όλες τις οφειλές προς τρίτους και το Δημόσιο και γεμίζοντας σχεδόν σε κάθε ματς το «Παλατάκι».

Το πιο εντυπωσιακό, δε, είναι ότι αγωνιστικά, η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς είχε καταφέρει να παρουσιάσει μία εξαιρετική αγωνιστική εικόνα πριν η ΚΑΕ αλλάξει χέρια και χωρίς να έχει μεγάλο αγωνιστικό budget, πραγματοποιώντας το καλύτερο ξεκίνημα της σύγχρονης ιστορίας του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την καλή εμφάνιση και την αξιοπρεπή ήττα στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, ο «δικέφαλος του Βορρά» μετράει 12 νίκες σε 14 ματς σε εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, συγκαταλέγεται στα φαβορί για την κατάκτηση του FIBA Europe Cup (πέρυσι ήταν φιναλίστ) και ταυτόχρονα παίζει και πολύ καλό μπάσκετ.

Αν η απόφαση ποιοτικής ενίσχυσης του ρόστερ δεν χαλάσει την «χημεία» που έχει αποκτήσει η ομάδα, τότε ο ΠΑΟΚ δύσκολα θα έχει αντίπαλο για την 3η θέση στο πρωτάθλημα και δεν αποκλείεται να βάλει δύσκολα στους «αιώνιους» στο Final 8 του Κυπέλλου αλλά και στα playoffs!

Όσον αφορά τις βλέψεις της νέας διοίκησης, η ειλημμένη απόφαση για τον εκσυγχρονισμό του ιδιόκτητου κλειστού της Πυλαίας (αύξηση της χωρητικότητας και αξιοποίηση της μεγάλης έκτασης του περιβάλλοντος χώρου για τις ακαδημίες), αντιλαμβάνεστε ότι αποτελούν την πιο τρανή απόδειξη ότι κάτι μεγάλο σχεδιάζεται από τους νέους ιθύνοντες του συλλόγου.

Ο Άρης, από την πλευρά του, μπορεί να μην έχει Έλληνα επιχειρηματία ως μεγαλομέτοχο και να μην διαθέτει ιδιόκτητες γηπεδικές εγκαταστάσεις (βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση για την παραχώρηση του Αλεξανδρείου με όρους που θα ευνοούν το πλάνο ανάπτυξης του συλλόγου), ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι έχει αλλάξει για τα καλά ρότα.

Οι προσεκτικές διορθωτικές κινήσεις που έγιναν στο κομμάτι της τεχνικής καθοδήγησης (αντικατάσταση του Κάραϊτσιτς με τον Μίλιτσιτς) και σε εκείνο της ενίσχυσης του ρόστερ και η τακτική χαμηλών τόνων που ακολουθεί η νέα διοίκηση, επέφερε πολύ γρήγορα μία ισορροπία και στο αγωνιστικό και πλέον είναι θέμα χρόνου να καλυφθεί το χαμένο έδαφος από το κακό ξεκίνημα στην Stoiximan GBL.

Με δεδομένο ότι το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να αποτελέσει ασφαλές κριτήριο (γιατί ο Κροάτης τεχνικός δεν είχε συμπληρώσει ούτε μία εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη), οι πρώτες ουσιαστικές «εξετάσεις» της ανανεωμένου αγωνιστικού προσώπου του «αυτοκράτορα» θα δοθούν στο σαββατιάτικο ντέρμπι με τον Ηρακλή στο Ιβανόφειο.

Υγ.1: Σημειολογικό χαρακτήρα έχει η σύμπτωση που θέλει τον επανακάμψαντα (μετά από 32 χρόνια) πρόεδρο της ΚΑΕ να βρίσκει στον πάγκο της ομάδας, έναν παίκτη που συνδέθηκε με το timing της αποχώρησής του από τον ΠΑΟΚ.

Υγ.2: Ο Νίκος Βεζυρτζής πήρε την απόφασή του να παραιτηθεί από τον προεδρικό θώκο της ΚΑΕ, ουσιαστικά μετά το Final 4 του 1993 στο ΣΕΦ, όπου ο «δικέφαλος του Βορρά» (έχοντας στο παρκέ τον νέο general manager, Νίκο Μπουντούρη), αποκλείστηκε στα ημιτελικά από την Μπενετόν του Τόνι Κούκοτς και το τρόπαιο κατέληξε στα χέρια της Λιμόζ και του Γιούρι Ζντοβτς.

Υγ.3: Τα συνεχόμενα sold out που ανακοινώνει από το ξεκίνημα της σεζόν ο «Γηραιός» καταδεικνύουν την νέα δυναμική με την οποία οποία επέστρεψαν οι «κυανόλευκοι» στα σαλόνια της Α1 Κατηγορίας. Μετά το κακό ξεκίνημα, ο Ηρακλής πλέον μετράει 6 σερί νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη (από τους χειρισμούς που έγιναν από την νέα διοίκηση κι εδώ διαφαίνεται ότι πνέει ένας εντελώς διαφορετικός, πολύ ελπιδοφόρος «άνεμος») και μόνο το γεγονός ότι όλη την εβδομάδα η μπασκετική Θεσσαλονίκη κινείται στους ρυθμούς του ντέρμπι με τον Άρη, λέει πολλά και σίγουρα αφήνει πολλές υποσχέσεις για καλύτερες μέρες στην «μπασκετομάνα»...