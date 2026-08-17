Μπιρτς: «Μπορούμε να κατακτήσουμε το Eurocup»

Ο Κεμ Μπιρτς έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί στην αποστολή του Άρη και δήλωσε αισιόδοξος ενόψει της νέας χρονιάς.

Ο Καναδός φόργουορντ επέστρεψε στην Ελλάδα, έπειτα από τη θητεία του στον Ολυμπιακό, με τη διαφορά ότι… «τότε ήμουν 24 ετών, τώρα είμαι πιο ώριμος και έμπειρος, έχοντας μεγαλώσει την ικανότητά μου στο παιχνίδι». Ο Κεμ Μπιρτς αποκτήθηκε από τον Άρη για να εξελιχθεί ένας από τους ηγέτες της ομάδας την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο όπου οι «κίτρινοι» έχουν μεγάλες φιλοδοξίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. «Πιστεύω ότι έχουμε τις δυνατότητες για να κατακτήσουμε το Eurocup αλλά και να διεκδικήσουμε την επιστροφή της ομάδας στην Euroleague που είναι και ο βασικός στόχος. Έχουμε το υλικό για να το καταφέρουμε καθώς έχει φτιαχτεί μια συμπαγής ομάδας. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Βασίλη Σπανούλη με τον οποίον είχαν συνεργαστεί στον Ολυμπιακό, όταν ο νυν προπονητής του Άρη ήταν ο ηγέτης των Πειραιωτών. «Εκείνη η κατάσταση ήταν διαφορετική. Ξέρω ότι στην αρχή θα είναι λίγο παράξενο… Με τον κόουτς διατηρούμε καλή σχέση εδώ και χρόνια και θα είναι μια συναρπαστική συνεργασία».

Ο Κεμ Μπιρτς ξεδίπλωσε και το κουβάρι των αναμνήσεών του από τους αγώνες με τον Άρη. «Θυμάμαι ότι είχα κάνει ένα καλό παιχνίδι και υπάρχουν σχετικές φάσεις στα social media. Θέλω να γίνω ένας σωστός ηγέτης για την ομάδα καθώς αυτό έχει σημασία στο σημείο που είναι η καριέρα μου».