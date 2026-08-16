Μοκόκα: «Ο Ζήσης και ο Σπανούλης μου μίλησαν πολύ και μου έδωσαν μεγάλο κίνητρο...»

Ο Άνταμ Μοκόκα στις δηλώσεις του κατά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, στάθηκε στη συνομιλία που είχε με τον Βασίλη Σπανούλη και τον Νίκο Ζήση.

Στις δηλώσεις που πραγματοποίησε κατά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη, ο Άνταμ Μοκόκα αναφέρθηκε στο κίνητρο που του έδωσε ο Βασίλης Σπανούλης και ο Νίκος Ζήσης, προκειμένου να υπογράψει στους «κιτρινόμαυρους».

Επίσης τόνισε πως ανυπομονεί για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Άνταμ Μοκόκα:

«Είμαι πραγματικά ευλογημένος για την ευκαιρία που έχω να βρίσκομαι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου και το προπονητικό σταφ, όπως και όλους μέσα στην ομάδα.

Οι στόχοι με έφεραν εδώ. Έδειξαν όλοι φιλοδοξίες, φέρνοντας πολύ καλούς παίκτες και προπονητές. Ο GM Ζήσης και ο Σπανούλης μου μίλησαν πολύ και μου έδωσαν μεγάλο κίνητρο, εξήγησαν πώς είναι η ομάδα και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και είμαι έτοιμος να ξεκινήσουμε δουλειά.

Θα χρειαστούν πολλά. Είναι μακρά διαδρομή, υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, πρέπει να κάνεις τα σωστά πράγματα κάθε μέρα, να είσαι υγιής που είναι βασικό και να πετύχεις το στόχο μέρα με τη μέρα. Δεν πρέπει να σκέφτεσαι μακριά, πρέπει να έχεις ισορροπία για να πετύχεις».