Eurobasket 2025: Σπανούλης και Γιάννης «μπόλιασαν» την Εθνική με νοοτροπία νικητή!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας χαιρετίζει την επιστροφή της «επίσημης αγαπημένης» στην ελίτ του διεθνούς μπασκετικού στερεώματος, συσχετίζει την έλλειψη πανικού με την απουσία παηγυρισμών μετά τον νικηφόρο προημιτελικό με την Λιθουανία και καταθέτει ένα πρώτο σχόλιο για την μάχη με την Τουρκία.

«Μου ξανάρχονται ένα-ένα, χρόνια δοξασμένα…», τραγουδάει ο Γιώργος Νταλάρας σε στίχους της αείμνηστης Σώτιας Τσώτου και μουσική του αξέχαστου Σταύρου Κουγιουμτζή, σε ένα τραγούδι που ταιριάζει γάντι με το status που χαρακτηρίζει την Εθνική ομάδα τις δύο τελευταίες εβδομάδες και εμμέσως συνδέεται με την επόμενη πρόκλησή της: τον ημιτελικό του Eurobasket 2025, την Παρασκευή (12/09) με αντίπαλο την Τουρκία.

Μεμψιμοιρία τέλος, λοιπόν, φίλοι και φίλοι για την «επίσημη αγαπημένη» των Ελλήνων φιλάθλων! Μετά από 16 χρόνια αναμονής, τέσσερις χαμένους προημιτελικούς σε Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα (2011, 2015, 2017 & 2022), το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «ξόρκισε» την κατάρα των νοκ άουτ αγώνων και με την πεντακαθάρη νίκη (87-76) του επί της Λιθουανίας, επέστρεψε πειστικά στην ζώνη των μεταλλίων!

Το πιο σημαντικό απ’ όλα, όμως, είναι ότι με την προοδευτική αγωνιστική βελτίωση που παρουσιάζει από το ξεκίνημα του τουρνουά, με την δίψα και την επιθυμία που έχουν όλα τα παιδιά, την προσήλωση στον στόχο, αλλά και την άριστη προετοιμασία τους από το προπονητικό επιτελείο, η «γαλανόλευκη» εκπέμπει μετά από χρόνια, την διάχυτη αίσθηση ότι μπορεί και θα κυνηγήσει το κάτι παραπάνω.

Είτε αυτό λέγεται η διεκδίκηση του τίτλου μέσω της πρόκρισης στον τελικό, είτε η άνοδος στο βάθρο, που θα επισφραγίσει με ηχηρό και αδιαμφισβήτητο τρόπο την επιστροφή του ελληνικού μπάσκετ στον δρόμο των επιτυχιών και σε εθνικό επίπεδο.

Το ματς με τους Λιθουανούς δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης. Η Εθνική δεν επέτρεψε στους αντίπαλους ψηλούς να ανανεώσουν πολλές επιθέσεις (το επιθετικό ριμπάουντ και οι έξτρα κατοχές αποτελούν σημείο-κλειδί για την απόδοση των παικτών του Κουρτινάϊτις), έδωσε ελάχιστα ελεύθερα και κράτησε το μακρινό σουτ της “Lietuva” χαμηλά, από την άποψη ότι μέχρι το 30ο λεπτό είχε 4/13 τρίποντα (30,7%)!

Το ότι στην τελευταία περίοδο οι ουσιαστικά γηπεδούχοι είχαν 4/9 σουτ πίσω από τα 6,75 (τελείωσαν με 8/22 δηλαδή 36,4%) δεν έχει καμία σημασία, γιατί η διαφορά δεν έπεσε ποτέ κάτω από τους 8 πόντους…

Συμπερασματικά, λοιπόν, η Ελλάδα συγκέντρωσε όλες τις προϋποθέσεις για να πιάσει εξαιρετική αμυντική απόδοση, η οποία δεν αποτυπώνεται τόσο πολύ στα νούμερα (αν δεν υπήρχε μία κάποια χαλάρωση στο τέλος, η Λιθουανία δύσκολα θα ξεπερνούσε τους 70 πόντους), όσο στην συνολική λειτουργία στα μετόπισθεν, η οποία επιτυγχάνεται από το άθροισμα μίας σειράς μικρών λεπτομερειών, που μία-μία κάνει την διαφορά!

Επιθετικά, αξιοποιήσαμε και το ανοιχτό γήπεδο όταν μας δόθηκε η ευκαιρία, αλλά πρωτίστως σουτάραμε καλά από μακριά στα 3/4 της αναμέτρησης (40% με 8/20 τρίποντα στο 30’), αξιοποιώντας αποτελεσματικά τους χώρους που ανοίγει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όταν πλησιάζει στο καλάθι και τραβάει πάνω του δύο και τρεις αντιπάλους.

Το ευτυχές ήταν ότι για πρώτη φορά στο 42ο Eurobasket, απέναντι στην Λιθουανία, ο “Greek Freak” (29 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4 κλεψίματα με 9/15 σουτ) πήρε επιτέλους τα φάουλ που αντιστοιχούν στην επίδραση που έχει στο παιχνίδι αλλά και στις ατελείωτες αντικανονικές επαφές των παικτών που τον μαρκάρουν και σούταρε περισσότερες από τις μισές βολές (16) που είχε εκτελέσει στα προηγούμενα τέσσερα παιχνίδια που πάτησε παρκέ (31).

Οι x-factors της αναμέτρησης, πάντως, ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος μπροστά και ο Κώστας Αντετοκούνμπο πίσω. Ο «Τολιό» όχι μόνο κράτησε την ομάδα στην θέση του οδηγού, σε ένα διάστημα που τόσο ο Γιάννης όσο και ο Σλούκας ήταν μαζί στον πάγκο, αλλά με τα μεγάλα σουτ που πέτυχε, συνεισέφερε στην αύξηση της διαφοράς και έμοιαζε με παίκτη που παίζει μία δεκαετία με το εθνόσημο.

Ο «Κώστακούνμπο» μπήκε στο 3’13” πριν το τέλος της 1ης περιόδου (το σκορ ήταν 12-13) και μέσα σε διάστημα 4 λεπτών έριξε τέσσερις μεγαλοπρεπείς τάπες και μέχρι να επιστρέψει στον πάγκο (στο 12’57”), η διαφορά είχε φτάσει στο +8 για την Εθνική.

Το +19 στο plus/minus που είχε ο 27χρονος διεθνής σέντερ σε 16 λεπτά συμμετοχής, είναι από τις σπάνιες φορές που ένα νούμερο λέει την ακριβή αλήθεια για την προσφορά ενός παίκτη.

Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς, δεν απειληθήκαμε καθόλου και μάλιστα αν δεν είχαμε βάλει τα μισά «πέναλτι» που σουτάραμε στην 4η περίοδο (είχαμε 1/9 τρίποντα, εκ των οποίων σχεδόν όλα ήταν ελεύθερα), τότε η διαφορά θα ήταν στους 20 πόντους!

Η θριαμβευτική πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025, που πανηγυρίστηκε ελάχιστα μετά το τέλος από τους διεθνείς (αντίστοιχα δεν εμφάνισαν σημάδια πανικού όταν βρέθηκαν στο -7), δείχνει ότι η ομάδα βρίσκεται σε σταθερά ανοδική πορεία από πλευράς ρυθμού. Χρησιμοποίησε την 1η φάση της διοργάνωσης στην Κύπρο για να βρει ρυθμό και να μοιράσει τους ρόλους της και πλέον έχει χτίσει τον χαρακτήρα της, έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και δείχνει έτοιμη για να φτάσει όσο ψηλότερα μπορεί.

Όσοι παρακολουθούν από κοντά όλη αυτή την εφετινή πορεία από το ξεκίνημά της, δεν θα δυσκολευτούν να συμφωνήσουν ότι οι βάσεις έχουν μπει από πέρυσι. Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της «γαλανόλευκης» από τον Βασίλη Σπανούλη, η καθοδήγησή της σε προολυμπιακό και ολυμπιακό τουρνουά (μετά από 16 χρόνια) και η μετέπεπειτα επιπλέον ωρίμανση του μέσα από την εκπληκτική περυσινή πορεία της Μονακό στην Euroleague, αποτελούν τον έναν σημαντικό πόλο έξω από το παρκέ.

Όταν αυτός, όμως, «συναντήθηκε» με τον σημαντικότερο πόλο της προσπάθειας εντός των τεσσάρων γραμμών, τον άκρως καταξιωμένο Γιάννη Αντετοκούνμπο, τότε πλέον τα πράγματα άρχισαν σιγά-σιγά να παίρνουν τον δρόμο τους. Και το αποτέλεσμα το βλέπουμε να ξεδιπλώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι μπροστά μας, πολύ πιο έντονα – η αλήθεια είναι – στο εφετινό τουρνουά.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο συνδυασμός αυτών των δύο τεράστιων μπασκετικών προσωπικοτήτων αποτελεί ευλογία για το ελληνικό μπάσκετ και το οδηγούν με γεωμετρική ακρίβεια στην πολυπόθητη επιστροφή του στην ελίτ της Ευρώπης κατά πρώτο λόγο και βλέπουμε.

Βάλτε σε ένα μίξερ την ηγετικότητα, την τεχνογνωσία, την έμπνευση αλλά και την σιγουριά που εκπέμπει ο “Kill Bill”, μαζί και με το μπάσκετ που… αναπνέει, καθώς επίσης και την αγωνιστική κυριαρχικότητα, την πνευματική δύναμη και την συγκέντρωση που χαρακτηρίζουν τον “Greek Freak” και το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό!

Πόσο καιρό έχετε να δει την Εθνική ομάδα να παίζει με τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση και νοοτροπία νικητή, ανεξαρτήτως αντιπάλου; Αυτό θα είναι και το μυστικό στον ημιτελικό με την Τουρκία, που είναι ο δυσκολότερος αντίπαλος που θα έχουμε αντιμετωπίσει στο Eurobasket 2025. Τολμώ να πω ότι στην θεωρία, τα περισσότερα ματσαρίσματα δεν είναι υπέρ μας. Αυτά τα ματς, όμως, δεν κερδίζονται με την διαφορά ποιότητας, αλλά με το ποια ομάδα θέλει την νίκη περισσότερο.

Θα πούμε πολλά περισσότερα στις επόμενες ώρες, καθώς έχουμε ακόμη χρόνο για την πρώτη ελληνοτουρκική μονομαχία σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης (μετά από 12 χρόνια).

Κλείνοντας, να καταθέσω τον υπέρτατο σεβασμό μου στον αρχηγό της Εθνικής ομάδας για τις δηλώσεις που έκανε στο flash interview της Δημόσιας Τηλεόρασης. Ο Κώστας Παπανικολάου είχε την τύχη να γαλουχηθεί δίπλα σε μεγάλες προσωπικότητες στην διάρκεια της καριέρας του και αν κάτι τον κάνει να ξεχωρίζει σαν αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνικής ομάδας, είναι ότι ποτέ δεν μάσησε τα λόγια του.

Είναι από τους ελάχιστους αθλητές ομαδικών σπορ, που όχι απλά έχει άποψη, αλλά δεν διστάζει να την εκφράζει. Φωνάζοντας δημόσια όλα αυτά που συζητάει χαμηλόφωνα η πλειοψηφία του κοινωνικού συνόλου.

Υγ.: Ο αμοιβαίος σεβασμός και η αλληλοεκτίμηση ανάμεσα σε Σπανούλη και Γιάννη είναι κάτι που πλέον φαίνεται δια γυμνού οφθαλμού. Αν και οι δύο τους συνυπήρξαν ως συμπαίκτες μόνο σε μία διοργάνωση, το Eurobasket του 2015, η σχέση διατήρησαν και σφυρηλάτησαν στην πορεία, ενδυναμώθηκε από την κίνηση απόλυτης αναγνώρισης από πλευράς του ομοσπονδιακού τεχνικού να τον καλέσει στο σπίτι του (την είχε αποκαλύψει το Gazzetta) και να του παρουσιάσει το πλάνο του να χτίσει την Εθνική γύρω του, πριν αρχίσει ουσιαστικά η θητεία του στον «γαλανόλευκο» πάγκο (είχαν προηγηθεί τέσσερα παιχνίδια στα «παράθυρα»). Τα υπόλοιπα είναι ιστορία…

