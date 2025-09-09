Ο Βασίλής Τολιόπουλος μίλησε στην κάμερα του EuroBasket Live by Novibet και τόνισε πως οι διεθνείς μας... δεν έχουν κερδίσει ακόμη κάτι στο EuroBasket 2025.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος αποτέλεσε το απόλυτο στήριγμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς στο Λιθουανία - Ελλάδα 76-87 για τα προημιτελικά του EuroBasket 2025 σταμάτησε στους 17 πόντους, με τον διεθνή γκαρντ, παρότι ήταν σε πολύ καλό βράδυ, να δείχνει πολύ προσγειωμένος στις δηλώσεις του στο EuroBasket Live by Novibet.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαστε στη ζώνη των μεταλλίων μετά από τόσα χρόνια. Πανηγυρίσαμε στο γήπεδο, όμως τώρα τελείωσε, γιατί δεν έχουμε κερδίσει κάτι. Έχουμε έναν πολύ δύσκολο ημιτελικό μπροστά μας», είπε αρχικά ο Βασίλης Τολιόπουλος, πριν απαντήσει για βάρος που ενδεχομένως έφυγε μετά την πρόκριση στους «4».

«Το βάρος έφυγε από τα μίντια. Εμείς δεν νιώθαμε τέτοιο βάρος. βλέπουμε κάθε διοργάνωση διαφορετικά. Τόσα παιδιά έχουν παίξει στην Εθνική 15 χρόνια και δεν έχουν φτάσει εδώ», είπε.

Τέλος, ο Βασίλης Τολιόπουλος μίλησε και για την Τουρκία, η οποία θα είναι η επόμενη αντίπαλος της Εθνικής μας στο EuroBasket 2025.

«Καταπληκτική ομάδα η Τουρκία. πρέπει να είμαστε όπως σήμερα. Να το θέλουμε πάρα πολύ και να δείξουμε αρκετή ενέργεια, γιατί μόνο έτσι θα κερδίσουμε την Τουρκία», ήταν τα λόγια του.