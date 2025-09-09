EuroBasket 2025, Λιθουανία - Ελλάδα: Τα highlights της σπουδαίας πρόκρισης

Δημήτρης Οικονόμου
Ελλάδα-Λιθουανία EuroBasket 2025 highlights
Η Ελλάδα επικράτησε της Λιθουανίας με 87-76 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του EuroBasket 2025. Δείτε τα highlights της σπουδαίας νίκης.

Η Εθνική τα κατάφερε απέναντι στη Λιθουανία και πανηγύρισε την πρόκριση στην τετράδα του EuroBasket 2025. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο φυσικά μπροστάρη για ακόμα ένα παιχνίδι αλλά και αρκετούς πρωταγωνιστές.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος προσέθεσε 17, στους 29 του Greek Freak. Ο Κώστας Σλούκας πέτυχε 11, ο Κώστας Παπανικολάου 8 πόντους με 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ στη νίκη με 87-76 επί των Λιθουανών.

Οι οποίοι είχαν τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να σκοράρει 24 πόντους με 9/14 δίποντα, μαζί με 15 ριμπάουντ.

Λιθουανία - Ελλάδα: Τα highlights

