EuroBasket 2025, πρόβλημα στο τρίποντο; Όχι, η Εθνική του Σπανούλη
Η Ελλάδα, όχι μόνο έχει καταφέρει να βρεθεί ξανά μετά από πολλά χρόνια στη ζώνη των μεταλλίων του EuroBasket 2025, αλλά το έχει κάνει αυτό έχοντας ως ένα από τα βασικά της «όπλα» το τρίποντο!
Μία παράμετρος όπου όπως είχαμε αναλύσει τις περασμένες ημέρες στο Gazzetta κατά το παρελθόν υπήρξε... πληγή, φέτος είναι ένα από τα βασικά στοιχεία στο παιχνίδι της «γαλανόλευκης».
Μάλιστα, το ποσοστό είναι τόσο καλό όπου η Εθνική βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις στη σχετική λίστα του τουρνουά. Πιο συγκεκριμένα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, πίσω από τη γραμμή των 6,75 μέτρων σουτάρει με ποσοστό οριακά χαμηλότερο του 40%. Άλλωστε το έχει δηλώσει πολλές φορές και ο ίδιος ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ότι θέλει να βλέπει τους παίκτες του να σουτάρουν όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για αυτό.
Έχοντας 10/25,6 η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση των τριπόντων αφού είναι στο 39,1%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Γερμανία η οποία έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής μία εντυπωσιακή πορεία, όντας επί της ουσίας το μοναδικό από τα αρχικά μεγάλα φαβορί που βρίσκονται ακόμη στη διεκδίκηση του τροπαίου.
Τα «πάντσερ» σουτάρουν με 40,3% (12,5/31). Τη σχετική πρώτη θέση την έχει η επερχόμενη αντίπαλος της Ελλάδας στον ημιτελικό της Παρασκευής (12/9), η Τουρκία του Έργκιν Αταμάν!
Το ποσοστό της γειτονικής μας χώρας φτάνει στο 44,6% (11,3/25,3), προσθέτοντας έτσι μία ακόμη ιδιαίτερη... νότα στο αναμενόμενο ντέρμπι με το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη.
Αναλυτικά τα στατιστικά των ομάδων του EuroBasket 2025
|European National Teams Stats
|#
|Team
|GP
|MPG
|PPG
|PTS
|FG M/A PG
|FG%
|3P M/A PG
|3P%
|FT M/A PG
|FT%
|1.
|Germany
|6
|200
|102.3
|614
|37-68.2
|54.3
|12.5-31
|40.3
|15.8-20
|79.2
|2.
|Slovenia
|6
|200
|92.2
|553
|29.1-63.4
|46.1
|11.3-33.2
|34.2
|22.5-28.2
|79.9
|3.
|Türkiye
|7
|200
|90.7
|635
|31.7-60.6
|52.4
|11.3-25.3
|44.6
|16-21.3
|75.2
|4.
|France
|6
|200
|88.5
|531
|31.7-70.5
|44.9
|9.2-32.2
|28.5
|16-21.3
|75
|5.
|Serbia
|6
|200
|86.7
|520
|30.4-59.7
|50.8
|8.7-25.5
|34
|17.3-21
|82.5
|6.
|Finland
|6
|200
|86.3
|518
|30.2-70.4
|42.9
|11.7-33.2
|35.2
|14.3-19
|75.4
|7.
|Greece
|7
|200
|86.1
|603
|30.9-60.5
|51.1
|10-25.6
|39.1
|14.4-21
|68.7
|8.
|Lithuania
|7
|200
|85
|595
|30.2-63
|47.8
|5.9-20.6
|28.5
|18.9-26.3
|71.7
|9.
|Israel
|6
|200
|82.7
|496
|28.7-64.2
|44.7
|8.5-26
|32.7
|16.8-22.5
|74.8
|10.
|Latvia
|6
|200
|81.8
|491
|26.9-63
|42.6
|12.2-35.5
|34.3
|16-20.2
|79.3
|11.
|Sweden
|6
|200
|80.3
|482
|30.5-65
|46.9
|8.5-25.2
|33.8
|10.8-17.2
|63.1
|12.
|Poland
|7
|200
|79.6
|557
|26-56.7
|45.8
|8.6-25
|34.3
|19-25.9
|73.5
|13.
|Spain
|5
|200
|79.4
|397
|27.6-64.2
|43
|11-34.2
|32.2
|13.2-22
|60
|14.
|Italy
|6
|200
|78.8
|473
|26.1-62
|42.2
|9.8-29.8
|33
|16.7-22.3
|74.6
|15.
|Bosnia and Herzegovina
|6
|200
|78.8
|473
|28.8-64.4
|44.8
|9.5-29.7
|32
|11.7-19.2
|60.9
|16.
|Montenegro
|5
|200
|75.6
|378
|27-59.6
|45.3
|8.2-23.6
|34.7
|13.4-18.6
|72
|17.
|Georgia
|6
|200
|74.5
|447
|25.8-57.7
|44.8
|7.8-23.7
|33.1
|15-20.7
|72.6
|18.
|Belgium
|5
|200
|72.6
|363
|25.6-60.6
|42.2
|9.4-24.8
|37.9
|12-18.6
|64.5
|19.
|Iceland
|5
|200
|72.6
|363
|26.2-64.6
|40.6
|7-27.8
|25.2
|13.2-18.2
|72.5
|20.
|Great Britain
|5
|200
|70.8
|354
|23.6-64.6
|36.5
|8.2-28.4
|28.9
|15.4-19.8
|77.8
|21.
|Estonia
|5
|200
|70.4
|352
|24.8-63.2
|39.2
|9.2-29.4
|31.3
|11.6-15.8
|73.4
|22.
|Czechia
|5
|200
|67.6
|338
|24-63.2
|38
|10.4-36.2
|28.7
|9.2-13.6
|67.6
|23.
|Portugal
|6
|200
|62.2
|373
|22.9-66
|34.6
|7.2-29
|24.7
|9.3-13.8
|67.5
|24.
|Cyprus
|5
|200
|59
|295
|22.6-61.4
|36.8
|7.8-27.8
|28.1
|6-7.8
|76.9
Το νέο... στάνταρ από τους ομίλους
Αξίζει φυσικά να γίνει επίσης αναφορά στο ποσοστό που είχε φτάσει η Ελλάδα να έχει στο τρίποντο πριν από την έναρξη των νοκ άουτ παιχνιδιών του EuroBasket.
Υπενθυμίζουμε ότι η «γαλανόλευκη» ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με τους αγώνες της στη Λεμεσό της Κύπρου, έχοντας κατακτήσει την πρώτη θέση αφού σημείωσε μόλις μία ήττα -από τη Βοσνία- ενώ μεταξύ άλλων «έσπασε» την κατάρα κόντρα στην εθνική Ισπανίας, κάτι το οποίο της προσέφερε καλύτερο πλασάρισμα για τις αναμετρήσεις που διεξάγονται στη Ρίγα.
Σε αυτά τα πρώτα πέντε παιχνίδια λοιπόν, το ποσοστό της Ελλάδας πλησίαζε στο 50%, έχοντας για την ακρίβεια 45,6% με 11,4/25 σουτ. Αυτό το στατιστικό ήταν μάλιστα ρεκόρ της τελευταίας εξαετίας ως προς τις μεγάλες διοργανώσεις.
Όπως είχαμε αναφέρει και στο αντίστοιχο θέμα το οποίο αναφέρθηκε και νωρίτερα μέσα στο άρθρο, από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019 και ύστερα, στη φάση των ομίλων, το ποσοστό της Εθνικής δεν ξεπερνούσε το 35%.
