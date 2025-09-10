Η Ελλάδα έχει καταφέρει στο EuroBasket 2025 να είναι μία από τις καλύτερες ομάδες ως προς τα τρίποντα και βρίσκεται μέσα στις κορυφαίες θέσεις της σχετικής λίστας.

Η Ελλάδα, όχι μόνο έχει καταφέρει να βρεθεί ξανά μετά από πολλά χρόνια στη ζώνη των μεταλλίων του EuroBasket 2025, αλλά το έχει κάνει αυτό έχοντας ως ένα από τα βασικά της «όπλα» το τρίποντο!

Μία παράμετρος όπου όπως είχαμε αναλύσει τις περασμένες ημέρες στο Gazzetta κατά το παρελθόν υπήρξε... πληγή, φέτος είναι ένα από τα βασικά στοιχεία στο παιχνίδι της «γαλανόλευκης».

Μάλιστα, το ποσοστό είναι τόσο καλό όπου η Εθνική βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις στη σχετική λίστα του τουρνουά. Πιο συγκεκριμένα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, πίσω από τη γραμμή των 6,75 μέτρων σουτάρει με ποσοστό οριακά χαμηλότερο του 40%. Άλλωστε το έχει δηλώσει πολλές φορές και ο ίδιος ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ότι θέλει να βλέπει τους παίκτες του να σουτάρουν όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για αυτό.

Έχοντας 10/25,6 η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση των τριπόντων αφού είναι στο 39,1%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Γερμανία η οποία έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής μία εντυπωσιακή πορεία, όντας επί της ουσίας το μοναδικό από τα αρχικά μεγάλα φαβορί που βρίσκονται ακόμη στη διεκδίκηση του τροπαίου.

Τα «πάντσερ» σουτάρουν με 40,3% (12,5/31). Τη σχετική πρώτη θέση την έχει η επερχόμενη αντίπαλος της Ελλάδας στον ημιτελικό της Παρασκευής (12/9), η Τουρκία του Έργκιν Αταμάν!

Το ποσοστό της γειτονικής μας χώρας φτάνει στο 44,6% (11,3/25,3), προσθέτοντας έτσι μία ακόμη ιδιαίτερη... νότα στο αναμενόμενο ντέρμπι με το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη.

Αναλυτικά τα στατιστικά των ομάδων του EuroBasket 2025

European National Teams Stats # Team GP MPG PPG PTS FG M/A PG FG% 3P M/A PG 3P% FT M/A PG FT% 1. Germany 6 200 102.3 614 37-68.2 54.3 12.5-31 40.3 15.8-20 79.2 2. Slovenia 6 200 92.2 553 29.1-63.4 46.1 11.3-33.2 34.2 22.5-28.2 79.9 3. Türkiye 7 200 90.7 635 31.7-60.6 52.4 11.3-25.3 44.6 16-21.3 75.2 4. France 6 200 88.5 531 31.7-70.5 44.9 9.2-32.2 28.5 16-21.3 75 5. Serbia 6 200 86.7 520 30.4-59.7 50.8 8.7-25.5 34 17.3-21 82.5 6. Finland 6 200 86.3 518 30.2-70.4 42.9 11.7-33.2 35.2 14.3-19 75.4 7. Greece 7 200 86.1 603 30.9-60.5 51.1 10-25.6 39.1 14.4-21 68.7 8. Lithuania 7 200 85 595 30.2-63 47.8 5.9-20.6 28.5 18.9-26.3 71.7 9. Israel 6 200 82.7 496 28.7-64.2 44.7 8.5-26 32.7 16.8-22.5 74.8 10. Latvia 6 200 81.8 491 26.9-63 42.6 12.2-35.5 34.3 16-20.2 79.3 11. Sweden 6 200 80.3 482 30.5-65 46.9 8.5-25.2 33.8 10.8-17.2 63.1 12. Poland 7 200 79.6 557 26-56.7 45.8 8.6-25 34.3 19-25.9 73.5 13. Spain 5 200 79.4 397 27.6-64.2 43 11-34.2 32.2 13.2-22 60 14. Italy 6 200 78.8 473 26.1-62 42.2 9.8-29.8 33 16.7-22.3 74.6 15. Bosnia and Herzegovina 6 200 78.8 473 28.8-64.4 44.8 9.5-29.7 32 11.7-19.2 60.9 16. Montenegro 5 200 75.6 378 27-59.6 45.3 8.2-23.6 34.7 13.4-18.6 72 17. Georgia 6 200 74.5 447 25.8-57.7 44.8 7.8-23.7 33.1 15-20.7 72.6 18. Belgium 5 200 72.6 363 25.6-60.6 42.2 9.4-24.8 37.9 12-18.6 64.5 19. Iceland 5 200 72.6 363 26.2-64.6 40.6 7-27.8 25.2 13.2-18.2 72.5 20. Great Britain 5 200 70.8 354 23.6-64.6 36.5 8.2-28.4 28.9 15.4-19.8 77.8 21. Estonia 5 200 70.4 352 24.8-63.2 39.2 9.2-29.4 31.3 11.6-15.8 73.4 22. Czechia 5 200 67.6 338 24-63.2 38 10.4-36.2 28.7 9.2-13.6 67.6 23. Portugal 6 200 62.2 373 22.9-66 34.6 7.2-29 24.7 9.3-13.8 67.5 24. Cyprus 5 200 59 295 22.6-61.4 36.8 7.8-27.8 28.1 6-7.8 76.9

Το νέο... στάνταρ από τους ομίλους

Αξίζει φυσικά να γίνει επίσης αναφορά στο ποσοστό που είχε φτάσει η Ελλάδα να έχει στο τρίποντο πριν από την έναρξη των νοκ άουτ παιχνιδιών του EuroBasket.

Υπενθυμίζουμε ότι η «γαλανόλευκη» ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με τους αγώνες της στη Λεμεσό της Κύπρου, έχοντας κατακτήσει την πρώτη θέση αφού σημείωσε μόλις μία ήττα -από τη Βοσνία- ενώ μεταξύ άλλων «έσπασε» την κατάρα κόντρα στην εθνική Ισπανίας, κάτι το οποίο της προσέφερε καλύτερο πλασάρισμα για τις αναμετρήσεις που διεξάγονται στη Ρίγα.

Σε αυτά τα πρώτα πέντε παιχνίδια λοιπόν, το ποσοστό της Ελλάδας πλησίαζε στο 50%, έχοντας για την ακρίβεια 45,6% με 11,4/25 σουτ. Αυτό το στατιστικό ήταν μάλιστα ρεκόρ της τελευταίας εξαετίας ως προς τις μεγάλες διοργανώσεις.

Όπως είχαμε αναφέρει και στο αντίστοιχο θέμα το οποίο αναφέρθηκε και νωρίτερα μέσα στο άρθρο, από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019 και ύστερα, στη φάση των ομίλων, το ποσοστό της Εθνικής δεν ξεπερνούσε το 35%.