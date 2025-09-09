Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη μετά τη νίκη επί της Λιθουανίας και την πρόκριση της Εθνικής στους «4» του EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα προκρίθηκε στα ημιτελικά του EuroBasket 2025, με τον Βασίλη Σπανούλη να τονίζει πως αυτή η πρόκριση... δε λέει τίποτα. Μαρτυρώντας πως η Εθνική δε μένει στη νίκη με τη Λιθουανία και φυσικά ονειρεύεται να πάει όσο το δυνατόν ψηλότερα.

Με το επόμενο εμπόδιο να είναι η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν στα ημιτελικά, την Παρασκευή (12/9).

Οι δηλώσεις του Σπανούλη

«Κάναμε μία νίκη και περάσαμε στα ημιτελικά. Τώρα έχουμε άλλο ένα παιχνίδι μπροστά μας, θα προετοιμαστούμε για αυτό και θα είμαστε έτοιμοι».

Για το τι σημαίνει η πρόκριση στα ημιτελικά μετά από 16 χρόνια: «Είναι μία νίκη που μας πάει στα ημιτελικά. Λέει πολλά και ταυτόχρονα δεν λέει και τίποτα, γιατί έχουμε ακόμα πολύ σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας».

Για το ματς με τη Λιθουανία: «Παίξαμε εξαιρετικά, ήταν πολύ καλή η συμπεριφορά μας και στην άμυνα και στην επίθεση. Για ακόμη μία φορά σκοράραμε απέναντι σε μία πολύ καλή άμυνα σχεδόν 90 πόντους. Παίξαμε καλές άμυνες, παλέψαμε και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά γι’ αυτή την προσπάθεια».

Για τα ελεύθερα σουτ που δεν μπήκαν: «Δεν με ενδιαφέρει που δεν μπήκαν στο τέλος τα σουτ. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, όταν βγαίνουν τέτοια σουτ».

Για το παιχνίδι κόντρα στην Τουρκία: «Θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε ακόμα ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Έχουμε ακόμα μία ημέρα έξτρα ξεκούρασης και θα είμαστε έτοιμοι».