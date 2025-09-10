Ο Κώστας Παπανικολάου έστειλε το δικό του ενωτικό μήνυμα μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Λιθουανίας στο EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Λιθουανίας έχοντας επικρατήσει με 87-76 και πλέον ετοιμάζεται για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (12/9) την Τουρκία.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι δηλώσεις του αρχηγού της «γαλανόλευκης», Κώστα Παπανικολάου, έγιναν viral, με τον ίδιο να έχει στείλει το δικό του μήνυμα μέσα από μία συγκινητική ομιλία.

«Σαφέστατα το θέλαμε πάρα πολύ. Όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης στο τέλος, δεν έχουμε κερδίσει κάτι ακόμα, δεν έχουμε καταφέρει κάτι, απλά δώσαμε στον εαυτό μας άλλη μια ευκαιρία για διάκριση. Το όνειρο είναι μπροστά και δεν μένει παρά να το κυνηγήσουμε.

Είμαστε ευλογημένοι που το ζούμε αυτό. Το μόνο που θέλω να πω κι επειδή είναι μετά από νίκη είναι ευκαιρία... Χθες το βράδυ παρακολουθώντας το βράδυ το ποδόσφαιρο μετά στα σόσιαλ είδα πολλούς να μειώνουν αυτά τα παιδιά και την προσπάθειά τους, μια πολύ ελπιδοφόρα γενιά που αν μη τι άλλο εκπροσωπούν την Ελλάδα. Το στενάχωρο δεν είναι ότι βλέπω μικρά παιδιά να το κάνουν που έχει γίνει συνήθειο, αλλά βλέπω και μεγαλύτερους σε ηλικία να κρίνουν παιδιά μικρότερα που έχουν διαγράψει μια πορεία και στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας. Όλοι οι γονείς λέμε ότι θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν καλοί άνθρωποι στην κοινωνία και χρήσιμοι. Όταν εμείς σαν παραδείγματα είμαστε έτσι, πώς περιμένουμε τα παιδιά μας να γίνουν αυτό που πρέπει να γίνουν; Κι αυτό έγινε τώρα στον αθλητισμό, αλλά είναι μια μικρογραφία. Όλοι πρέπει να αλλάξουμε το τσιπάκι και να βλέπουμε το θετικό, όχι το αρνητικό και την τοξικότητα».