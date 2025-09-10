Η ΕΡΤ σάρωσε σε τηλεθέαση με τη μετάδοση του αγώνα Ελλάδα-Λιθουανία, καθώς την προσπάθεια της Εθνικής μας ομάδας για πρόκριση παρακολούθησε πολύ μεγάλο ποσοστό τηλεθεατών.

Η ΕΡΤ σάρωσε σε τηλεθέαση με την μετάδοση της αναμέτρησης μεταξύ Ελλάδας και Λιθουανίας για προημιτελικούς του Ευρωμπάσκετ 2025. Την Εθνική Ελλάδας που πήρε την πρόκριση στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, παρακολούθησε πολύ υψηλό ποσοστό Ελλήνων-και μη τηλεθεατών.

Συγκεκριμένα, στον κομβικό αγώνα Ελλάδα-Λιθουανία καταγράφηκε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 46% και στο δυναμικό κοινό (18-54 ετών) 47,8%, με την ΕΡΤ1 να σκαρφαλώνει στην κορυφή του πίνακα τηλεθεάσεων κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

Επιπλέον, στην ημερήσια τηλεθέαση, η ΕΡΤ1 βρέθηκε στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των καναλιών, με μέσο μερίδιο 15,3% και στο δυναμικό κοινό με 18,1%.

Επιπλέον, στο ανδρικό κοινό, η απόλυτη πλειοψηφία ήταν συντονισμένη με την ΕΡΤ1, καθώς η τηλεθέαση άγγιξε το 54%. Στους νέους άνδρες 18-34 ετών, η μέση τηλεθέαση εκτοξεύτηκε στο 60%, ενώ για τουλάχιστον ένα λεπτό συντονίστηκε το 72%!

Κατά μέσο όρο, την αναμέτρηση παρακολούθησαν 1.793.000 τηλεθεατές, ενώ τουλάχιστον για ένα λεπτό συντονίστηκαν 2.930.000.