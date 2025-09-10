EuroBasket 2025, Κουρτινάιτις: «Μερικά σφυρίγματα μπορεί να μην ήταν σωστά, μας έκανε ζημιά ο Τολιόπουλος»
Η Λιθουανία παρά τη μαχητικότητά της, δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ελλάδα, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να παίρνει τη νίκη με 87-76 και να πανηγυρίζει παράλληλα την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των ηττημένων, Ρίμας Κουρτινάιτις, μιλώντας σε Λιθουανούς δημοσιογράφους, υπογράμμισε τα παράπονα που είχε από τη διαιτησία, ωστόσο παραδέχτηκε την ανωτερότητα της «γαλανόλευκης».
«Δεν θα ήθελα να μιλήσω για τους διαιτητές, καλούς ή κακούς, αλλά μερικά από τα σφυρίγματα μπορεί να μην ήταν σωστά. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ένας σταρ είναι σταρ. Επιτρέπεται να κάνουν κάποια πράγματα περισσότερο από άλλους παίκτες. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Ό,τι χειρότερο είναι να χάνεις έναν αγώνα και να κατηγορείς όλους γύρω σου. Κάναμε λάθη εκεί που δεν έπρεπε, απλώς μας έλειπε η ικανότητα.
Κάποια πράγματα λειτούργησαν και κάποια όχι. Θεωρώ ότι κάναμε καλή δουλειά πάνω στον Γιάννη, είναι τέτοιος παίκτης που θα βάλει τους πόντους του και δεν μας εξέπληξε αυτό. Δώσαμε χώρους σε κάποιους άλλους παίκτες και μας έκαναν ζημιά, όπως ο Τολιόπουλος. Ήταν καθοριστικός παράγοντας για την ήττα».
