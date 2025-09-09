Η ηγετική ατάκα του Γιάννη στο κέντρο του γηπέδου και το ξέσπασμα του Σλούκα: «Δεν κερδίσαμε κάτι! Άλλο ένα! Άλλο ένα!»

Το σύνθημα για τη νίκη στα ημιτελικά απέναντι στην Τουρκία έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αμέσως μετά τη σπουδαία πρόκριση της Εθνικής στην τετράδα του EuroBasket 2025.

«Δεν έχουμε κερδίσει κάτι ακόμα, δεν έχουμε καταφέρει κάτι ακόμα, έχουμε και άλλο ένα παιχνίδι» είπε ο Αντετοκούνμπο στους συμπαίκτες του, όπως αποκάλυψε και ο Κώστας Παπανικολάου στις δηλώσεις του. Με τον Κώστα Σλούκα... τρελαμένο από την πρόκριση να φωνάζει και αυτός στον κύκλο που σχημάτισαν οι διεθνείς.

Στέλνοντας έτσι το μήνυμα πως η Εθνική δε στέκεται στην επιτυχημένη πορεία της ως τώρα και παραμένει διψασμένη για ακόμα περισσότερα πράγματα. Ο επόμενος στόχος είναι η νίκη απέναντι στην Τουρκία, την οποία βρίσκουμε μπροστά μας στα ημιτελικά.