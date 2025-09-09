Η ηγετική ατάκα του Γιάννη στο κέντρο του γηπέδου και το ξέσπασμα του Σλούκα: «Δεν κερδίσαμε κάτι! Άλλο ένα! Άλλο ένα!»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αμέσως μετά τη σπουδαία πρόκριση της Ελλάδας επί της Λιθουανίας, μάζεψε την ομάδα και της έδωσε το σύνθημα ενόψει των ημιτελικών του EuroBasket 2025.
«Δεν έχουμε κερδίσει κάτι ακόμα, δεν έχουμε καταφέρει κάτι ακόμα, έχουμε και άλλο ένα παιχνίδι» είπε ο Αντετοκούνμπο στους συμπαίκτες του, όπως αποκάλυψε και ο Κώστας Παπανικολάου στις δηλώσεις του. Με τον Κώστα Σλούκα... τρελαμένο από την πρόκριση να φωνάζει και αυτός στον κύκλο που σχημάτισαν οι διεθνείς.
Στέλνοντας έτσι το μήνυμα πως η Εθνική δε στέκεται στην επιτυχημένη πορεία της ως τώρα και παραμένει διψασμένη για ακόμα περισσότερα πράγματα. Ο επόμενος στόχος είναι η νίκη απέναντι στην Τουρκία, την οποία βρίσκουμε μπροστά μας στα ημιτελικά.
