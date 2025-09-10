Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την ηγετική φυσιογνωμία του μίλησε ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη νίκη της Εθνικής επί της Λιθουανίας και την πρόκριση στους «4» του EuroBasket.

Ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη δική του ηγεσία στο φετινό EuroBasket. «Ο Γιάννης πρέπει να παίρνει περισσότερα φάουλ. Όταν τον αρπάζουν και πάνε 2-3 παίκτες πάνω του, πολλά είναι αντιαθλητικά φάουλ. Έπρεπε να παίρνει περισσότερες βολές, σε σχέση με άλλους παίκτες στο EuroBasket.

Ο Γιάννης έχει αρχίσει να μιλάει περισσότερο στην ομάδα, φέτος το κάνει περισσότερο από ποτέ. Είναι ένας άνθρωπος που πάντα βελτιώνεται, μπορεί να είναι στην κορυφή, αλλά ακόμη βελτιώνεται. Είναι αφοσιωμένος και συγκεντρωμένος στους στόχους του και της ομάδας. Είναι σπουδαίος ηγέτης, αλλά και ένας από τους πιο ταπεινούς ηγέτης που έχουμε δει. Στο γήπεδο όμως θέλει να διαλύσει τους πάντες, όχι μόνος του, αλλά με τους συμπαίκτες του, τους οποίους εμπιστεύεται» ήταν τα λόγια του Σπανούλη, ο οποίος μίλησε για τον λόγο που ανέλαβε την Εθνική ομάδα και τον ημιτελικό απέναντι στην Τουρκία που έρχεται.

Οι δηλώσεις του Σπανούλη

«Μετά τα πρώτα 2-3 λεπτά που δεν αρχίσαμε καλά, ελέγξαμε το παιχνίδι. Οι παίκτες μου έκαναν εξαιρετική δουλειά ακολουθώντας το πλάνο, αγωνίστηκαν με μεγάλη καρδιά μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους της Λιθουανίας, σε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, όλα τα συγχαρητήρια αξίζουν σε αυτούς».

Για τον Κώστα Αντετοκούνμπο: «Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Η ενέργεια και η συγκέντρωσή του ήταν σε υψηλό επίπεδο και μας βοήθησε πολύ όπως όλα τα παιδιά. Ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα και ήταν πολύ σημαντικός για τη νίκη μας».

Για τον προημιτελικό με την Τουρκία το 2009 και τον ημιτελικό που έρχεται: «Θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι, είχαμε κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Είχα κάνει κι εγώ ένα πολύ καλό παιχνίδι, είχα βάλει κάποια τρίποντα, αλλά είχα κάνει και κάποια ανόητα λάθη στο τέλος. Τώρα έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι, θα έχουμε το πλάνο μας και θα είμαστε έτοιμοι».

Για την ατάκα του Παπανικολάου "δώσαμε την ευκαιρία στους εαυτούς μας να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε": «Εγώ δεν ονειρεύομαι. Ξέρω τι μπορούν να κάνουν οι παίκτες μου, τους έχω εμπιστοσύνη, ξέρω πώς δουλεύουμε από την πρώτη μέρα. Δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα, έχουμε μια πραγματικά καλή ομάδα και θα είμαστε έτοιμοι στο επόμενο παιχνίδι».

Για το σουτ: «Πιστεύω πως έχουμε πολύ καλούς σουτέρ, όλα είναι εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση. Έχουμε εξαιρετικό spacing, έχουμε έναν σούπερ σταρ που είναι έτοιμος να μοιράσει την μπάλα και όλοι εμπιστεύονται τον Γιάννη πως θα κάνει την κατάλληλη πάσα όταν χρειαστεί».

Για τη δίψα: «Πάντα είχαμε κίνητρο, εκπροσωπούμε την πατρίδα μας. Πείνα υπάρχει πάντα, άλλες φορές τα καταφέρνεις, άλλες όχι. Πρέπει να ζήσουμε τη στιγμή, να απολαύσουμε το τώρα και να προχωρήσουμε. Δεν κερδίσαμε κανένα μετάλλιο ή κανένα Κύπελλο. Κερδίσαμε τον προημιτελικό και προχωράμε στο επόμενο».

Για τους λόγους που ανέλαβε την Εθνική: «Ανέλαβα την Εθνική ομάδα γιατί πιστεύω πολύ τους Έλληνες παίκτες, τον εαυτό μου, τους συνεργάτες μου… Ο τρόπος που με προσέγγισαν και ο πρόεδρος και ο αδερφικός μου φίλος, ο Νίκος Ζήσης, ήταν πάρα πολύ ζεστός. Πάντα αγαπούσα υπερβολικά την Εθνική ομάδα. Πάντα παλεύαμε, με τραυματισμούς ή όχι, για την Εθνική ομάδα και ήμασταν εκεί για αυτή. Ήταν πολύ εύκολο για μένα να δεχτώ αυτή την πρόκληση, να ξαναφέρουμε το ελληνικό μπάσκετ ψηλά, να γεμίσουν τα γήπεδα παιδάκια που παίζουν μπάσκετ και κάθε νίκη της Εθνικής αυξάνει τις πιθανότητες. Ήταν μια νίκη, ξέρω τι μπορούν να κάνουν οι παίκτες μου. Πήγαμε στον ημιτελικό, ούτε γάτα ούτε ζημιά, προχωράμε για τον ημιτελικό».