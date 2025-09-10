Ο Κώστας Σλούκας ξέσπασε μετά το φινάλε που έφερε και την πρόκριση της Εθνικής στην τετράδα του EuroBasket 2025.

Η Εθνική παρέσυρε στο πέρασμά της και τη Λιθουανία επικρατώντας με 76-87 για να επιστρέψει στα ημιτελικά του EuroBasket για πρώτη φορά μετά το 2009. Εκεί, την Παρασκευή (12/9), θα παλέψει απέναντι στην Τουρκία για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό!

Μετά το φινάλε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκείνος που πήρε την πρωτοβουλία να μαζέψει τους συμπαίκτες του και να δώσει το σύνθημα ενόψει των ημιτελικών του EuroBasket 2025.

«Δεν έχουμε κερδίσει κάτι ακόμα, δεν έχουμε καταφέρει κάτι ακόμα, έχουμε κι άλλο ένα παιχνίδι» ήταν τα λόγια του, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Παπανικολάου.

Δίπλα του, ο Κώστας Σλούκας, σε... έξαλλη κατάσταση από τη χαρά της πρόκρισης, φώναζε και αστειευόταν, προφανώς βρίσκοντας έναν τρόπο να αποφορτιστεί από την ένταση του ματς. «Μην κοιμάστε! Ξυπνήστε!», έλεγε χιουμοριστικά. Με την είκόνα του να δείχνει ξεκαθαρά ότι απολαμβάνει στο έπακρο το τελευταίο του τουρνουά με την Εθνική, μια διοργάνωση που μπορεί να σφραγιστεί και με ένα μετάλλιο.