EuroBasket 2025, Σλούκας στους συμπαίκτες του: «Μην κοιμάστε! Ξυπνήστε!» (vid)
Η Εθνική παρέσυρε στο πέρασμά της και τη Λιθουανία επικρατώντας με 76-87 για να επιστρέψει στα ημιτελικά του EuroBasket για πρώτη φορά μετά το 2009. Εκεί, την Παρασκευή (12/9), θα παλέψει απέναντι στην Τουρκία για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό!
Μετά το φινάλε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκείνος που πήρε την πρωτοβουλία να μαζέψει τους συμπαίκτες του και να δώσει το σύνθημα ενόψει των ημιτελικών του EuroBasket 2025.
- Η ηγετική ατάκα του Γιάννη στο κέντρο του γηπέδου και το ξέσπασμα του Σλούκα: «Δεν κερδίσαμε κάτι! Άλλο ένα! Άλλο ένα!»
«Δεν έχουμε κερδίσει κάτι ακόμα, δεν έχουμε καταφέρει κάτι ακόμα, έχουμε κι άλλο ένα παιχνίδι» ήταν τα λόγια του, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Παπανικολάου.
Δίπλα του, ο Κώστας Σλούκας, σε... έξαλλη κατάσταση από τη χαρά της πρόκρισης, φώναζε και αστειευόταν, προφανώς βρίσκοντας έναν τρόπο να αποφορτιστεί από την ένταση του ματς. «Μην κοιμάστε! Ξυπνήστε!», έλεγε χιουμοριστικά. Με την είκόνα του να δείχνει ξεκαθαρά ότι απολαμβάνει στο έπακρο το τελευταίο του τουρνουά με την Εθνική, μια διοργάνωση που μπορεί να σφραγιστεί και με ένα μετάλλιο.
"Δεν κερδίσαμε τίποτα! Άλλο ένα παιχνίδι"— The Real Prophet🌄 (@pasokoprophet) September 9, 2025
Αυτό είναι η νοοτροπία.
Ο Γιαννάρας μας δείχνει τον δρόμο. #Εθνικη #Ελλαδα #ltugre pic.twitter.com/9knUY41GgU
