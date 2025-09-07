Η Σλοβενία είναι η έβδομη ομάδα που προκρίθηκε στους «8» του EuroBasket 2025, σχηματίζοντας το τρίτο ζευγάρι της διοργάνωσης. Μένει να προκύψει το τέταρτο και τελευταίο από τον νικητή του Ελλάδα - Ισραήλ.

Το EuroBasket 2025 θα μπορούσε σίγουρα να είναι από τα πιο ανατρεπτικά, καθώς οι εκπλήξεις πάνε κι έρχονται.

Η Σλοβενία κατάφερε να πετάξει εκτός διοργάνωσης την Ιταλία με 77-84 με τον τρομερό Λούκα Ντόντσιτς και θα αντιμετωπίσει την Γερμανία στη φάση των «8». Η Γεωργία έκανε ένα από τα μεγάλυτερα «μπαμ» στη διοργάνωση κερδίζοντας την Γαλλία με 80-70 για να πάρει κι εκείνη το εισιτήριο για τα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία με φόντο την είσοδο στις τέσσερις καλύτερες ομάδες στη διοργάνωση.

Το άλλο ζευγάρι των προημιτελικών είναι αυτό της Τουρκίας κόντρα στην Πολωνία, ενώ η Λιθουανία περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ελλάδα-Ισραήλ.

Η Φάση των «16» στο Eurobasket

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία - Λετονία 88-79

Γερμανία - Πορτογαλία 85-58

- Πορτογαλία Τουρκία - Σουηδία 85-79

- Σουηδία Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα - Ισραήλ (21:45)

Πολωνία - Βοσνία 80-72

Ιταλία - Σλοβενία 77-84

Γαλλία - Γεωργία 70-80

Προημιτελικοί

Λιθουανία - Ελλάδα / Ισραήλ (10)

Τουρκία - Πολωνία (11)

Γερμανία - Σλοβενία (12)

Φινλανδία - Γεωργία (13)

Ημιτελικοί

10 - 11 / 15

12 - 13 / 16

Μικρός Τελικός

Ηττημένος 15 - Ηττημένος 16

Τελικός