Η Σλοβενία επικράτησε της Ουγγαρίας με 92-77 έχοντας σε καταπληκτική ημέρα τον Πρέπελιτς. Οι Σλοβένοι έχουν ρεκόρ 4-4 στον 12ο όμιλο και ελπίζουν για την πρόκριση στο MundoBasket 2027.

Με Πρέπελιτς από τα... παλιά η Σλοβενία επιβλήθηκε της Ουγγαρίας με 92-77 και παραμένει ζωντανή για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 στο Κατάρ. Η Πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2017 ανέβηκαν στο 4-4 στον 12ο όμιλο, στον οποίο -πλέον- τέσσερις ομάδες έχουν το ίδιο ρεκόρ. Εκτός από τους Σλοβένους στο 4-4 βρίσκονται επίσης η Ουγγαρία, η Εσθονία και η Σουηδία.

Στο πρώτο δεκάλεπτο οι Σλοβένοι επέβαλλαν τον ρυθμό τους και ήταν κυρίαρχοι στο παιχνίδι κλείνοντας την περίοδο στο +8 (25-17). Η δεύτερη περίοδος κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος με το σκορ του ημιχρόνου να είναι στο 43-36 για την... παρέα του Πρέπελιτς.

Στην επανάληψη η Σλοβενία μπήκε με «το μαχαίρι στα δόντια» και στην τρίτη περίοδο είχε ένα απίθανο επιθετικό μομέντουμ σκοράροντας 32 πόντους. Οι Ούγγροι δεν ήταν κακοί επιθετικά καθώς σκόραραν 23 αλλά αμυντικά δεν κατόρθωσαν να προβάλλουν καμία αντίσταση στις... ορέξεις των αντιπάλων τους. Το σκορ του δεκαλέπτου ήταν 75-59.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο δεν τροποποιήθηκε κάτι. Το δίδυμο Πρέπελιτς - Νίκολιτς ήταν «καυτό» δίνοντας τη νίκη στην πατρίδα τους με 92-77. Για τους θριαμβευτές ο Κλέμεν Πρέπελιτς μέτρησε 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Από... κοντά και ο Αλεξέι Νίκολιτς με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Στην αντίπερα όχθη, για την Ουγγαρία ξεχώρισαν οι Νέιθαν Ρίβερς με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ και Ζόλταν Περλ με 17 πόντους και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 43-36, 75-59, 92-77