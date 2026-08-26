Γουεμπανιάμα: Η ανάληψη της αρχηγίας της Εθνικής ομάδας και ο Ντόντσιτς

Η Γαλλία ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με την Σλοβενία (27/8, 21:30) για τα «παράθυρα» του Αυγούστου επί γαλλικού εδάφους και ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα είναι έτοιμος να σηκώσει το βάρος της ευθύνης, ενώ αναφέρεται και στην απουσία του Λούκα Ντόντσιτς.

Για την αρχηγία της Εθνικής Γαλλίας μίλησε μια ημέρα πριν τη μεγάλη «μάχη» με τη Σλοβενία (27/8, 21:30) στην Accor Arena ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Έχοντας γίνει ο νεότερος αρχηγός της γαλλικής εθνικής ομάδας από την εποχή του Τόνι Πάρκερ, ο «Wemby» αντιμετωπίζει αυτή την ευθύνη με ηρεμία και πάνω απ' όλα, με την επιθυμία για μακροζωία.

«Έχω εμπιστοσύνη σε αυτό που είμαι, σε αυτό που μπορώ να προσφέρω σε μια ομάδα τόσο αθλητικά όσο και φιλοσοφικά. Για μένα, αυτό είναι ένα έργο που μετριέται όχι μόνο σε χρόνια, αλλά σε δεκαετίες με την γαλλική εθνική ομάδα. Είναι κάτι που εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου. Είναι σημαντικό να μην παραλείπω βήματα και να προσπαθώ κάθε μέρα να είμαι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο άτομο που πρέπει να είμαι. Θα προσπαθώ κάθε φορά να πλησιάζω περισσότερο τον αρχηγό που θέλω να είμαι» δήλωσε ο Γάλλος σούπερ σταρ, που παραμένει ταπεινός.

Πέρα από αυτόν τον προφανώς σημαντικό ρόλο στα αποδυτήρια, ο Γουεμπανιάμα θέλει πρωτίστως να συνδέσει το στίγμα που ελπίζει να αφήσει στο γαλλικό μπάσκετ με τη νίκη: «Νομίζω ότι αυτό που ψάχνουν όλοι, οι οπαδοί, η Ομοσπονδία, οι συμπαίκτες μου, είναι οι τίτλοι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τα τελευταία χρόνια, το γαλλικό μπάσκετ έχει αναπτυχθεί και έχει τεράστιες δυνατότητες, τόσο με την εθνική ομάδα, όσο και με τις ομάδες νέων, και ειδικά στην ανάπτυξη των παικτών. Αυτά είναι μακροπρόθεσμα έργα στα οποία θα μπορούσα να έχω αντίκτυπο».

Γνωρίζοντας τη σπανιότητα των καταστάσεων όπου αυτός, ο Ρούντι Γκομπέρ, ο Έβαν Φουρνιέ και οι άλλοι παίκτες του NBA και της EuroLeague μπορούν να βρίσκονται μαζί, είναι ήδη πρόθυμος να υιοθετήσει την αρχηγική του ιδιότητα ως θεματοφύλακα της ομαδικής συνέργειας. «Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, θα πρέπει να μιλάω συχνά με το επιτελείο και τους συμπαίκτες μου για να συνεχίσουμε να το χτίζουμε αυτό, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε όλα όσα έχουμε καταφέρει εδώ» .

Το βράδυ της Πέμπτης (27/8, 21:30) η γαλλική ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία που δεν έχει τον σούπερ σταρ της, Λούκα Ντόντσιτς. Αλλά αυτή η σημαντική απουσία δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό. «Θα υπάρξει συζήτηση προς αυτή την κατεύθυνση, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά νομίζω ότι αυτή δεν είναι καθόλου η νοοτροπία που έχουμε αυτή τη στιγμή», υποστήριξε μετά από την προπόνηση ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

