Γαλλία-Σλοβενία 92-67: Κυριάρχησε με εξαιρετικό Γουεμπανιάμα – Τι έκαναν Φρανσίσκο και Φουρνιέ
Με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να δεσπόζει η Γαλλία κατάπιε (92-67) τη Σλοβενία που αγωνίστηκε χωρίς τον σούπερ σταρ Λούκα Ντόντσιτς στο πρώτο παιχνίδι των προκριματικών της Β' Φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 στην Acoor Arena του Παρισιού.
Οι παίκτες του Φρεντερίκ Φοτού από τα πρώτα λεπτά ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν από τη στιγμή που έλειπε ο σπουδαίος Ντόντσιτς. Πίεσαν στη μπάλα τους Σλοβένους και παίζοντας σε υψηλό ρυθμό «έχτισαν» μια διαφορά 14 πόντων (31-17 στο 10') κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο +19 (54-35 στο 20') με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να κυριαρχεί.
Η Σλοβενία δεν είχε λύσεις και έχασε την επαφή με το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο (73-50 στο 30') η οποία διατηρήθηκε πάνω από τους 20 πόντους μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.
Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα με 22 πόντους (1/5 τριπ.), 9 ριμπάουντ και 1 κόψιμο σε 21:12 λεπτά συμμετοχής, ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο Μάθιου Στραζέλ με 13 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα.
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο του Παναθηναϊκού AKTOR είχε 9 πόντους (0/1 ελεύθερες βολές, 3/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 18:13 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ τελείωσε την αναμέτρηση με 2 πόντους (1/1 δίποντα, 0/5 τρίποντα), 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23:05 λεπτά συμμετοχής.
Από τη Σλοβενία ο Μαρτίν Κράμπελι είχε 10 πόντους, όπως και ο Γκρεγκόρ Γκλας, που ήταν και οι μοναδικοί με διψήφιο αριθμό πόντων για την ομάδα του Αλεκσάντερ Σέκουλιτς.
Η Γαλλία έχει πλέον ρεκόρ 6-1 και οδηγεί την κούρσα στο Group L, ενώ η Σλοβενία είναι στην τελευταία θέση με απολογισμό 3 νίκες και 4 ήττες.
Επόμενος αντίπαλος για την Γαλλία του Φρεντερίκ Φοτού είναι την προσεχή Κυριακή (30/8) η Σουηδία στη Στοκχόλμη, ενώ η Σλοβενία αντιμετωπίζει (30/8) στη Λουμπλιάνα την Ουγγαρία.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-17, 54-35, 73-50, 92-67.
VICTOR WEMBANYAMA WITH THE PUT-BACK 😵#FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/0FzIj3oHnI— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) August 27, 2026
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