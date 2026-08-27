Η Γαλλία έκανε περίπατο (92-67) με τη Σλοβενία που αγωνίστηκε χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να είναι κυριαρχικός (22 πόντους και 9 ριμπάουντ), ενώ στα ρηχά κινήθηκαν ο Σιλβέν Φρανσίσκο και ο Εβάν Φουρνιέ.

Με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να δεσπόζει η Γαλλία κατάπιε (92-67) τη Σλοβενία που αγωνίστηκε χωρίς τον σούπερ σταρ Λούκα Ντόντσιτς στο πρώτο παιχνίδι των προκριματικών της Β' Φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 στην Acoor Arena του Παρισιού.

Οι παίκτες του Φρεντερίκ Φοτού από τα πρώτα λεπτά ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν από τη στιγμή που έλειπε ο σπουδαίος Ντόντσιτς. Πίεσαν στη μπάλα τους Σλοβένους και παίζοντας σε υψηλό ρυθμό «έχτισαν» μια διαφορά 14 πόντων (31-17 στο 10') κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο +19 (54-35 στο 20') με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να κυριαρχεί.

Η Σλοβενία δεν είχε λύσεις και έχασε την επαφή με το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο (73-50 στο 30') η οποία διατηρήθηκε πάνω από τους 20 πόντους μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα με 22 πόντους (1/5 τριπ.), 9 ριμπάουντ και 1 κόψιμο σε 21:12 λεπτά συμμετοχής, ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο Μάθιου Στραζέλ με 13 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο του Παναθηναϊκού AKTOR είχε 9 πόντους (0/1 ελεύθερες βολές, 3/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 18:13 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ τελείωσε την αναμέτρηση με 2 πόντους (1/1 δίποντα, 0/5 τρίποντα), 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23:05 λεπτά συμμετοχής.

Από τη Σλοβενία ο Μαρτίν Κράμπελι είχε 10 πόντους, όπως και ο Γκρεγκόρ Γκλας, που ήταν και οι μοναδικοί με διψήφιο αριθμό πόντων για την ομάδα του Αλεκσάντερ Σέκουλιτς.

Η Γαλλία έχει πλέον ρεκόρ 6-1 και οδηγεί την κούρσα στο Group L, ενώ η Σλοβενία είναι στην τελευταία θέση με απολογισμό 3 νίκες και 4 ήττες.

Επόμενος αντίπαλος για την Γαλλία του Φρεντερίκ Φοτού είναι την προσεχή Κυριακή (30/8) η Σουηδία στη Στοκχόλμη, ενώ η Σλοβενία αντιμετωπίζει (30/8) στη Λουμπλιάνα την Ουγγαρία.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-17, 54-35, 73-50, 92-67.