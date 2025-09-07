EuroBasket 2025: Αυτό είναι το πρώτο ζευγάρι των προημιτελικών
Δεύτερη ημέρα των νοκ άουτ του EuroBasket 2025 στη Ρίγα και έχουμε πλέον το πρώτο ζευγάρι που θα... μονομαχήσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν περίμενε να μάθε αντίπαλο από το ζευγάρι της Πολωνίας με τη Βοσνία. Ο προπονητής της Εθνικής Τουρκίας και του Παναθηναϊκού, μάλιστα, βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον επόμενο αντίπαλο της ομάδας του.
Η Πολωνία ήταν τελικά αυτήν που πήρε την πρόκριση. Έστω και αν δυσκολεύτηκε αρκετά σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης απέναντι στους Βόσνιους, η Πολωνία του Ματέους Πονίτκα επικράτησε με 80-72 και θα βρεθεί στον προημιτελικό για να αντιμετωπίσει την Τουρκία την προσεχή Τρίτη (9/9), με την ώρα της αναμέτρησης να μην έχει ακόμα οριστεί.
Η Φάση των «16» στο Eurobasket
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
- Λιθουανία - Λετονία 88-79
- Γερμανία - Πορτογαλία 85-58
- Τουρκία - Σουηδία 85-79
- Σερβία - Φινλανδία 86-92
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
- Ελλάδα - Ισραήλ (5)
- Πολωνία - Βοσνία 80-72 (6)
- Ιταλία - Σλοβενία (7)
- Γαλλία - Γεωργία (8)
Προημιτελικοί
- Λιθουανία - Ελλάδα / Ισραήλ (10)
- Τουρκία - Πολωνία (11)
- Γερμανία - Ιταλία / Σλοβενία (12)
- Φινλανδία - Γαλλία / Γεωργία (13)
Ημιτελικοί
- 10 - 11 /15
- 12 - 13 /16
Παιχνίδι τρίτης θέσης
Ηττημένος 15 - Ηττημένος 16
Τελικός
- Νικητής 15 - Νικητής 16
