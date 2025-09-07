Η Πολωνία επικράτησε της Βοσνίας και έτσι έχουμε το πρώτο ζευγάρι των προημιτελικών στο φετινό EuroBasket.

Δεύτερη ημέρα των νοκ άουτ του EuroBasket 2025 στη Ρίγα και έχουμε πλέον το πρώτο ζευγάρι που θα... μονομαχήσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν περίμενε να μάθε αντίπαλο από το ζευγάρι της Πολωνίας με τη Βοσνία. Ο προπονητής της Εθνικής Τουρκίας και του Παναθηναϊκού, μάλιστα, βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον επόμενο αντίπαλο της ομάδας του.

Η Πολωνία ήταν τελικά αυτήν που πήρε την πρόκριση. Έστω και αν δυσκολεύτηκε αρκετά σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης απέναντι στους Βόσνιους, η Πολωνία του Ματέους Πονίτκα επικράτησε με 80-72 και θα βρεθεί στον προημιτελικό για να αντιμετωπίσει την Τουρκία την προσεχή Τρίτη (9/9), με την ώρα της αναμέτρησης να μην έχει ακόμα οριστεί.

Η Φάση των «16» στο Eurobasket

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία - Λετονία 88-79

Γερμανία - Πορτογαλία 85-58

- Πορτογαλία Τουρκία - Σουηδία 85-79

- Σουηδία Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα - Ισραήλ (5)

Πολωνία - Βοσνία 80-72 (6)

(6) Ιταλία - Σλοβενία (7)

Γαλλία - Γεωργία (8)

Προημιτελικοί

Λιθουανία - Ελλάδα / Ισραήλ (10)

Τουρκία - Πολωνία (11)

Γερμανία - Ιταλία / Σλοβενία (12)

Φινλανδία - Γαλλία / Γεωργία (13)

Ημιτελικοί

10 - 11 /15

12 - 13 /16

Παιχνίδι τρίτης θέσης

Ηττημένος 15 - Ηττημένος 16

Τελικός