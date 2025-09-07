Το μακρινό σουτ του Τάιλερ Ντόρσεϊ αποτελεί μία ασφαλή λύση για την Εθνική στο EuroBasket 2025 και φυσικά χρειάζεται ενόψει του πρώτου νοκ άουτ με το Ισραήλ.

«Είμαι σουτέρ και θα συνεχίσω να σουτάρω» τόνισε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, λίγο μετά το φινάλε της αναμέτρησης της Εθνικής απέναντι στην Ισπανία, για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του EuroBasket 2025.

Εκεί δηλαδή που εξασφάλισε η Ελλάδα την πρώτη θέση και την έφερε πάνω στο Ισραήλ (21:45, Novasports Start - ERT1, Live στο Gazzetta), στη φάση των «16». Με τον Ντόρσεϊ μπροστάρη, να συνεχίζει σε τρομερή κατάσταση μετά από τους τελικούς της Stoiximan GBL.

Με τον Ολυμπιακό αποδείχθηκε X-Factor για τον τίτλο, με την Εθνική είναι κομβικός για να συνυπάρχει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η συγκεκριμένη δυάδα... έσπασε από νωρίς τον τσαμπουκά των Ισπανών και τα σχέδιά τους για ζώνη, όπως διαβάσατε στο Gazzetta.

Λογικό άλλωστε, αφού ο Ντόρσεϊ βρήκε το χέρι του από την περίμετρο μετά την πρεμιέρα και έκτοτε σουτάρει με τρομερά ποσοστά. Το παιχνίδι απέναντι στην Ιταλία τον βρήκε με 0/4 τρίποντα και 1/7 εντός παιδιάς συνολικά.

Αυτό απέναντι στην Κύπρο τον «ξεκλείδωσε» με 4/6 από την περίμετρο, αριθμό τον οποίο πιάνει ή ξεπερνά στα επόμενα ματς. Προσέθεσε άλλα 4 με Γεωργιανούς και Βόσνιους, για να έρθουν τα 6 με την Ισπανία ως... κερασάκι και να γίνει ο παίκτης με τα περισσότερα στη φάση των ομίλων.

Σουτάρει δηλαδή με 54.5% από το τρίποντο μετά την άστοχη πρεμιέρα.

Τα τρίποντα του Ντόρσεϊ στο EuroBasket 2025

Ιταλία - 0/4

Κύπρος - 4/6

Γεωργία - 4/8

Βοσνία - 4/10

Ισπανία - 6/9

Το Shot Chart του Ντόρσεϊ στο EuroBasket

Το πόσο κομβικό είναι το σουτ του Ντόρσεϊ δε χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση. Η αλήθεια είναι πως σουτάρουμε εξαιρετικά σε αυτό το EuroBasket, αλλά το στοίχημα παραμένει να μείνει ψηλά το ποσοστό και στα νοκ άουτ. Η φόρμα του γκαρντ του Ολυμπιακού είναι απόλυτα συνυφασμένη με αυτόν τον αριθμό.

Σημαντική συνεισφορά στο ριμπάουντ για την Εθνική

Το πρόβλημα στο αμυντικό ριμπάουντ είναι πλέον φανερό και το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Ο Βασίλης Σπανούλης καταφεύγει σε πολλά σημεία του παιχνιδιού σε άμυνα με αλλαγές και τα γκαρντ μας έχουν χάσει αρκετές μάχες. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι μονάχα δική τους ευθύνη το αμυντικό ριμπάουντ ή πως δεν έχουν διάθεση και δεν παλεύουν κάτω απ' τη ρακέτα.

Σε αυτό το κομμάτι, ο Ντόρσεϊ έχει καταφέρει να δώσει τα καλύτερα νούμερα από τους γκαρντ μας. Άλλωστε πρόκειται για έναν αθλητικό γκαρντ, που μετράει στο EuroBasket 3.8 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 3.6 αμυντικά.

Περισσότερα από εκείνον έχουν μόνο οι Γιάννης Αντετοκούνμπο με 9.7, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (με 3 παιχνίδια βέβαια) που μετράει 6.0 αλλά και ο Κώστας Παπανικολάου που κάνει τα πάντα και μετράει 5.0.