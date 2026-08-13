Η Τουρκία ετοιμάζεται για τις επόμενες «μάχες» της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με τον Εργκίν Άταμαν να ανακοινώνει τους 17 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του στο παράθυρο του Αυγούστου

Τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του στο επόμενο «παράθυρο» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 γνωστοποίησε ο Εργκίν Άταμαν, με την Τουρκία να μπαίνει στην τελική ευθεία για τις επόμενες επίσημες υποχρεώσεις της.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας συμπεριέλαβε συνολικά 17 παίκτες στην αποστολή για τη δεύτερη προκριματική φάση, με την ομάδα να έχει μπροστά της δύο σημαντικές αναμετρήσεις στο τέλος Αυγούστου. Πρώτος αντίπαλος για τους Τούρκους θα είναι η Λιθουανία, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29 Αυγούστου στις 21:00. Δύο ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 22:30, η Τουρκία θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία.

Αναλυτικά οι κλήσεις: Άντεμ Μπόνα, Μπερκ Ουγκουρλού, Τσέντι Όσμαν, Ντάριους Καρουτάσου, Ερτσάν Οσμάνι, Ερκάν Γιλμάζ, Φουρκάν Κορκμάζ, Κέναν Σιπάχι, Μαλακάι Φλιν, Μετετσάν Μπιρσέ, Ονουράλπ Μπιτίμ, Ομέρ Γιούρτσεβεν, Ομέρ Κουτλουάι, Σέρτατς Σανλί, Σεμούς Χαζέρ,Γιγκίτ Αρσλάν, Γιγκιτσάν Σαϊμπίρ.