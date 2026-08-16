Την πρώτη της προπόνηση ενόψει των Προκριματικών για το Μουντομπάσκετ έκανε η Τουρκία, με τον Τσέντι Όσμαν να δίνει κανονικά το «παρών».

Ο Τούρκος φόργουορντ του ΠΑΟΚ τέθηκε κανονικά στην διάθεση του (πρώτην τεχνικού του Παναθηναϊκού) Εργκίν Άταμαν για τα δύο παιχνίδια της εθνικής ομάδας της Τουρκίας για την πρώτη αγωνιστική της Β' φάσης των προκριματικών.

Συγκεκριμένα η Τουρκία έχει να αντιμετωπίσει τη Λιθουανία εντός έδρας (28/08, 21:00) και την Ισλανδία εκτός έδρας (31/08, 22:30) στον 8ο όμιλο και στο πλαίσιο αυτών των αγώνων πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση στην Κωνσταντινούπολη και δη στην έδρα της Εφές.

Ο Τσέντι Όσμαν μπορεί να άλλαξε ομάδα αλλά παρέμεινε στο ελληνικό πρωτάθλημα καθώς από εδώ και εξής θα φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Βέβαια πριν ενταχθεί στο συγκρότημα του Αντρέα Τρινκιέρι θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Η Τουρκία θα αναχωρήσει για τη Γερμανία στις 18 Αυγούστου για να συμμετάσχει στο «Turkish Airlines DBB Super Cup» το οποίο θα διεξαχθεί στις 21-22 Αυγούστου.