Ο Εργκίν Αταμάν και οι συνεργάτες του στην Εθνική Τουρκίας βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής (7/9) στην Arena Riga για την αναμέτρηση Πολωνίας–Βοσνίας, απ’ όπου θα προκύψει ο αντίπαλος της ομάδας τους στα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

Η Τουρκία έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε χρονικά στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, μετά τη νίκη της επί της Σουηδίας, και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της, που θα προκύψει από το ζευγάρι Πολωνία–Βοσνία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Εργκίν Αταμάν και οι συνεργάτες του στην Εθνική Τουρκίας βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής (7/9) στην Arena Riga για την αναμέτρηση Πολωνίας–Βοσνίας, απ’ όπου θα προκύψει ο αντίπαλος της ομάδας τους στα προημιτελικά του EuroBasket 2025.