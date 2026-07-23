Σενγκούν: «Δε θα ξεχάσω ποτέ τον αγώνα με την Ελλάδα, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα!»

Ο Αλπερέν Σενγκούν προέβη σε δηλώσεις που θα συζητηθούν αναφορικά με τον ημιτελικό του Eurobasket απέναντι στην Ελλάδα.

Ο Αλπερέν Σενγκούν μίλησε εκ νέου για τον ημιτελικό του απερχόμενου Eurobasket κόντρα στην Εθνική Ελλάδας! Ο σταρ των Ρόκετς και της Εθνικής Τουρκίας μίλησε στο «American Kitchen» και εστίασε στον αγώνα της πατρίδα του απέναντι στη γαλανόλευκη.

Το σύνολο του Έργκιν Άταμαν είχε επιβληθεί με 94-68 εις βάρος του αντίστοιχου του Βασίλη Σπανούλη, ενώ στη συνέχεια ηττήθηκε στον τελικό από τη Γερμανία, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο τουρνουά.

Ο θηριώδης σέντερ που διαπρέπει στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού ξαναθυμήθηκε το παιχνίδι, στο οποίο είχε δημιουργηθεί... ντόρος αναφορικά με τις δηλώσεις του για το Αιγαίο Πέλαγος.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ο αγώνας με την Ελλάδα είναι ένας από τους αγώνες που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Πιστεύαμε ήδη ότι θα κερδίζαμε, αλλά ποτέ δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Πρέπει να έχω παρακολουθήσει τον αγώνα με την Ελλάδα τουλάχιστον 20 φορές. Όταν βαριόμουν κατά τη διάρκεια της σεζόν, τον παρακολουθούσα επανειλημμένα το βράδυ. Είναι ένας από τους αγώνες που έχω απολαύσει περισσότερο. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα εναντίον μας. Τους πήραμε την μπάλα. Όλοι έπαιξαν με τόση αυτοπεποίθηση που κάναμε όλα τα σουτ μας. Στην πραγματικότητα, δεν έπαιξα πολύ καλά σε εκείνο το παιχνίδι. Τα σουτ μου δεν έμπαιναν επειδή με… χτυπούσαν διπλά. Είναι δύσκολο όταν έχεις δύο Αντετοκούνμπο κάτω από το καλάθι ταυτόχρονα (σ.σ.γέλια)».