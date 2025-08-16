Το EuroBasket 2025 είναι έτοιμο να σηκώσει αυλαία, όμως οι απουσίες δείχνουν όλο και να πληθαίνουν με τα προβλήματα κορυφαίων σταρ να κινδυνεύουν να εμποδίσουν την συμμετοχή τους.

Το EuroBasket 2025 θα μπορούσε εύκολα να ονομαστεί ως κι εκείνο των... απουσίων. Πολλά μεγάλα ονόματα δεν θα καταφέρουν να δώσουν το «παρών» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ενώ έχουν προκύψει και νέα... κρούσματα που θα δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερα κενά στις εθνικές τους ομάδες.

Νέος «συναγερμός» σήμανε στην εθνική Σλοβενίας με τον Λούκα Ντόντσιτς να τραυματίζεται στο δεξί γόνατο μετά από πτώση του συμπαίκτη του, Γκρέγκορ Χρόβατ πάνω του κατά τη διάρκεια του φιλικού με τη Λετονία. Αμερικανικά μέσα γράφουν πως ο Σλοβένος σταρ έχει αποφύγει τα χειρότερα, αλλά η ανησυχία καραδοκεί.

Luka Doncic, takım arkadaşının üzerine düşmesi sonucu dizinden sakatlandı.pic.twitter.com/0NWRDCir3K August 16, 2025

Από πού να το πιάσουμε και πού να τελειώσουμε... Αρχικά, η Γαλλία είναι αδιαμφισβήτητα η ομάδα που έχει «πληγωθεί» περισσότερο από τους παίκτες που γέμισαν το απουσιολόγιο των τρικολόρ. Σύμφωνα με την γαλλική «Equipe», ο Βενσάν Πουαριέ αναμένεται να είναι ο νέος παίκτης που θα μείνει εκτός EuroBasket, ενώ ήδη από νωρίτερα είναι γνωστό ότι δεν θα συμμετάσχουν οι Ρούντι Γκομπέρ, Βικτόρ Γουεμπανιαμά, Ματίας Λεσόρ και Μουστάφα Φαλ. Ο λόγος είναι πως ο σέντερ της Εφές αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο και υποβλήθηκε σε εξετάσεις αφήνοντας τεράστιο κενό στη θέση «5» με τους Αλεξάντερ Σαρ και Μουχαμαντού Ζαϊτέ να αναλαμβάνουν τα ηνία κάτω από τη ρακέτα.

Τα προβλήματα, όμως, δεν σταματούν εδώ. Η Ισπανία, που φέτος, εμφανίζει ένα διαφορετικό και πιο νεανικό ρόστερ με ηγετικές μορφές τα αδέρφια Ερνανγκόμεθ, βλέπει βασικούς πυλώνες της ομάδας της να είναι αμβίβολοι για τη συμμετοχή τους στο τουρνουά. Ο Σάντι Αλντάμα είναι το μεγαλύτερο «ερωτηματικό» για τον Σέρτζιο Σκαριόλο, καθώς ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε για την κατάστασή του: «Ελπίζουμε ότι το πρόβλημα του Ντάριο Μπριθουέλα δεν είναι σοβαρό. Ο Αλμπέρτο Αμπάλδε αγωνίζεται με περιορισμένο χρόνο, και ελπίζουμε πως ο Αλντάμα και ο Αλμπέρτο Ντίαθ, αργά ή γρήγορα, θα μπορέσουν να μπουν έστω και λίγο στις προπονήσεις, ώστε να δούμε αν μπορούμε να τους πάρουμε στην Κύπρο. Γιατί, αν δεν προπονούνται, δεν γίνεται». Γίνεται ξεκάθαρη, λοιπόν, η μεγάλη ανησυχία που επικρατεί στις τάξεις της «φούρια ρόχα» για την κατάσταση του Αλντάμα και το ενδεχόμενο να μην προλάβει καθόλου να ενσωματωθεί στις προπονήσεις.

Η Σερβία, από την άλλη, μπορεί να είναι «πάνοπλη» αποτελώντας το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στην διοργάνωση, όμως και ο Σβέτισλαβ Πέσιτς έχει έναν... βραχνά στο κεφάλι του. Συγκεκριμένα, ο Σέρβος προπονητής δεν έδειξε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την αποθεραπεία του Βασίλιε Μίτσιτς, που αντιμετωπίζει εδώ και καιρό ένα πρόβλημα στο αριστερό του πόδι. «Ο Μίτσιτς κάνει μια προσπάθεια, αλλά εξακολουθεί να έχει πόνους. Θα δούμε, τις επόμενες μέρες θα πρέπει σιγά σιγά να πάρουμε αποφάσεις, αλλά κατά τα άλλα οι υπόλοιποι παίκτες είναι καλά», δήλωσε.

Last but not least, η αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα με τον ηγέτη της, Ντζάναν Μούσα να είναι αμφίβολος. Ο λόγος; Οι έντονοι πόνοι που ένιωσε στην κοιλιακή χώρα τον ανάγκασαν να ταξιδέψει άμεσα στο Μόναχο και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί φάνηκαν αισιόδοξοι για την πορεία της ανάρρωσής του, ωστόσο υπάρχει ακόμα το ερωτηματικό γύρω από την περίπτωσή του.

Αξίζει να προστεθεί πως happy end δεν είχε ούτε η ιστορία του Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο, που θα φορούσε για πρώτη φορά τη φανέλα της εθνικής Ιταλίας έχοντας εκδόσει το διαβατήριό του σε χρόνο ρεκόρ. Λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη του τουρνουά, η συμμετοχή του ΝτιΒιντσέντζο ενώ θεωρούταν δεδομένη τελικά «κόπηκε». Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ένας τραυματισμός που τον ταλαιπωρούσε πριν από το φινάλε της σεζόν ήταν κι ο λόγος που ανάγκασε τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς να παρέμβουν προτείνοντάς του να αποφύγει την έξτρα καταπόνηση του καλοκαιριού. Έτσι ένας ακόμα σταρ δεν μπόρεσε να δώσει το «παρών».