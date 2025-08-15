Ο Σέρτζιο Σκαριόλο αποκάλυψε ότι ο Σάντι Αλντάμα δεν προπονείται αυτή την περίοδο με την Εθνική Ισπανίας και, αν αυτό συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες, ενδέχεται να χάσει το EuroBasket 2025!

Η Ισπανία αγωνίστηκε χωρίς αρκετούς βασικούς στο τελευταίο φιλικό με τη Γαλλία. Ανάμεσα στους απόντες ήταν και ο Σάντι Αλντάμα, που δεν έπαιξε στην ήττα από τους «Bleus» λόγω τραυματισμού.

Μετά τον αγώνα, ο Σέρτζιο Σκαριόλο ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών, τονίζοντας πως ο Αλντάμα ίσως να μην προλάβει καθόλου το EuroBasket, εάν δεν καταφέρει να προπονηθεί τις επόμενες 12 ημέρες.

«Ελπίζουμε ότι το πρόβλημα του Ντάριο Μπριθουέλα δεν είναι σοβαρό. Ο Αλμπέρτο Αμπάλδε αγωνίζεται με περιορισμένο χρόνο, και ελπίζουμε πως ο Αλντάμα και ο Αλμπέρτο Ντίαθ, αργά ή γρήγορα, θα μπορέσουν να μπουν έστω και λίγο στις προπονήσεις, ώστε να δούμε αν μπορούμε να τους πάρουμε στην Κύπρο. Γιατί, αν δεν προπονούνται, δεν γίνεται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στην τελευταία μεγάλη διεθνή διοργάνωση με την Ισπανία, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ο Αλντάμα ξεχώρισε με μέσο όρο 17,7 πόντους και 9,3 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.