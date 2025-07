Η Εθνική Ιταλίας θα έχει κανονικά στο ρόστερ της τον Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην προεπιλογή ενόψει του Eurobasket.

Δύο φίλοι θα... έρθουν από τα παλιά στην Κύπρο τον ερχόμενο Αύγουστο και θα αναμετρηθούν στην πρεμιέρα του Γ' ομίλου στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού».

Ο λόγος για τους άλλοτε συμπαίκτες στους Μιλγουόκι Μπακς οι οποίοι είχαν πανηγυρίσει και το πρωτάθλημα του 2021 στο NBA, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο!

Και αυτό διότι ο ΝτιΒιντσέντζο συμπεριλήφθηκε και επίσημα στην προεπιλογή της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, την οποία και θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα στις 28 Αυγούστου. Νωρίτερα και δη στις 21 και 22 Αυγούστου, η Ιταλία θα πάρει μέρος και στο τουρνουά «Ακρόπολις» όπου θα αντιμετωπίσει και πάλι την Εθνική μας.

Η Ομοσπονδία μπάσκετ της Ιταλίας ανακοίνωσε τους παίκτες που θα πάρουν μέρος στην προετοιμασία και εκτός του ΝτιΒιντσέντζο, ξεχωρίζουν επίσης οι Γκαλινάρι, Σαρ, Μέλι, Σπανιόλο, Πρόσιντα ενώ αντίθετα είναι εκτός οι Σιμόντε Φοντέκιο και Νίκολο Μάνιον.

Οι παίκτες που κάλεσε και είναι διαθέσιμοι ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο

