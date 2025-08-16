EuroBasket 2025: «Χωρίς Πουαριέ η Γαλλία»
Συνεχίζονται οι βαρύγδουπες απουσίες της εθνικής Γαλλίας στο EuroBasket 2025, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της «L' Equipe».
Ο Βενσάν Πουαριέ θα είναι ο νέος παίκτης που θα προστεθεί στο απουσιολόγιο των Γάλλων, θα μείνει εκτός, ενώ ήδη από νωρίτερα είναι γνωστό ότι δεν θα συμμετάσχουν οι Ρούντι Γκομπέρ, Βικτόρ Γουεμπανιαμά, Ματίας Λεσόρ και Μουστάφα Φαλ.
Ο σέντερ της Εφές αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο και υποβλήθηκε σε εξετάσεις και αναμένεται να μείνει εκτός της διοργάνωσης.
