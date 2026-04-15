Αθηναϊκός: Το μήνυμα μετά τη διακοπή του πρώτου τελικού
Ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να μην κατέβει στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Αθηναϊκό, γιατί δεν επετράπη η είσοδος σε ορισμένους φιλάθλους των «πρασίνων» οι οποίοι είχαν μεμονωμένα εισιτήρια.
Ο αγώνας δεν ολοκληρώθηκε και από την μεριά τους οι άνθρωποι του Αθηναϊκού θέλησαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα για το τι σημαίνει μπάσκετ μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο instagram. Εκεί, αναρτήθηκε ένα βίντεο όπου οι αθλήτριες της ομάδας του Αθηναϊκού χαιρετιούνται με τις παίκτριες του Παναθηναϊκού.
«Εμείς θα κρατήσουμε αυτό!» έγραψαν στο post που συνόδευσε το βίντεο με τις αθλήτριες των δυο ομάδων...
