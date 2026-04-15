Η ΑΕΚ αποθέωση τον κόσμο της για την τεράστια στήριξη που έδειξε στην ομάδα στην πρόκριση απέναντι στην Μπανταλόνα.

Σε μια ματσάρα στη SUNEL Arena, η εκπληκτική και ατσάλινη ΑΕΚ επικράτησε της Μπανταλόνα με 72-67 και πάει στο Final Four για την 4η ευρωκούπα της ιστοριας της.

Η Ένωση είχε στο πλευρό της τον κόσμο της που λειτούργησε σαν τον έκτο παίκτη της και της έδωσε ώθηση για να επικρατήσει παλικαρίσια στο Game 3. Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ ευχαρίστησε τους φιλάθλους της για τη στήριξη και έδωσε ραντεβού μαζί τους στο Final Four.

«Για το sold out, για την πίστη, για το πάθος, για την ατμόσφαιρα, που σόκαρε ξανά την Ευρώπη… Σας Ευχαριστούμε! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε τα πάντα. Ραντεβού στη Μπανταλόνα».