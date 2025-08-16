Με αφορμή το εξαιρετικό πρόσωπο που έχει παρουσιάσει ο Ντίνος Μήτογλου στα φιλικά προετοιμασίας της Εθνικής, ο Γιώργος Κούβαρης εξηγεί το πόσο κομβικός θα είναι ο ρόλος του στο Eurobasket και τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό, ενώ υπογραμμίζει ότι αναμένεται να είναι και ο επόμενος που πρέπει να πάρει σειρά στις «πράσινες» ανανεώσεις.

Οι Αμερικανοί συνηθίζουν να χρησιμοποιούν το μότο «hard work, pays off» και αν κρίνουμε από τα πρώτα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας στο πλαίσιο της προετοιμασίας, η «δουλειά» που έχει κάνει ο Ντίνος Μήτογλου έχει αρχίσει να «μιλάει» από μόνη της.

Σίγουρα παίζει ρόλο και ο παράγοντας «ξεκούραση» μετά το τέλος μιας μεγάλης και επίπονης σεζόν αλλά θεωρώ ότι είναι εμφανέστατη η βελτίωση που παρουσιάζει ο διεθνής φόργουορντ. Τόσο σωματικά, όσο και αγωνιστικά. Θα μου πείτε “μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τα κατάφερε όλα αυτά;” και θα είναι μια εύλογη απορία. Το σίγουρο είναι ότι... άλλος Μήτογλου τελείωσε τη σεζόν και... άλλον Μήτογλου βλέπουμε τώρα.

Τουλάχιστον στα τρία (από τα τέσσερα συνολικά) φιλικά της Εθνικής που έχει αγωνιστεί. Συγκεκριμένα είναι ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας με 18.6 πόντους κατά μέσο όρο, σουτάροντας με σχεδόν 67% στα δίποντα και 63% στα τρίποντα. Δεδομένης και της απουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε αυτά τα ματς ο Έλληνας πάουερ φόργουορντ έχει βγει μπροστά και αποτελεί τον πιο σταθερό παίκτη και την πιο αξιόπιστη λύση της Εθνικής ομάδας. Όχι μόνο στην επίθεση αλλά και στην άμυνα!

Το στατιστικό στην άμυνα και ο ρόλος στην Εθνική

Έχει σημασία να υπογραμμίσω δύο αμυντικά advanced stats του Μήτογλου τα οποία και παρατήρησα στην ανάλυση της Hudl Instat έχοντας απέναντί του NBAers πρώτης γραμμής! Απέναντι στη Σερβία «κράτησε» τον Νίκολα Γιόκιτς στους 8 πόντους (από τους συνολικά 23 που σημείωσε απέναντι στην Ελλάδα) ως «primary defender» με 4/9 σουτ ενώ αντίστοιχα περιόρισε τον Νίκολα Βούτσεβιτς στην αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο στους 3 πόντους (από τους 13 που είχε σε 33 λεπτά) με 1/6 σουτ!

Κάτι που σημαίνει ότι δεν παίρνει αυτοπεποίθηση μόνο από την επίθεση, αλλά και από την άμυνα, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει και ο ίδιος δύο και τρία επίπεδα. Ξαναλέω. Χωρίς να έχει δίπλα του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που προσφέρει διαφορετική ασφάλεια, αλλά τον 20χρονο Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, ο οποίος με τη σειρά του έχει κάνει το δικό του «step up» βάζοντας σοβαρή υποψηφιότητα να βρεθεί στην τελική 12άδα του Eurobasket.

Αν μη τι άλλο ο Ντίνος Μήτογλου είναι μεγάλο κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ. Βρίσκεται στην καλύτερη μπασκετική ηλικία και πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος μπορεί -πλέον- να αγωνιστεί με την ίδια αποτελεσματικότητα και στις δύο θέσεις της «ρακέτας». Κάτι για το οποίο έχει δουλέψει και έχει προπονηθεί τους τελευταίους μήνες από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είχε βρεθεί στην ανάγκη να τον χρησιμοποιήσει ως σέντερ από τη στιγμή που είχαν τραυματιστεί μεσούσης της σεζόν, τόσο ο Λεσόρ όσο και ο Γιούρτσεβεν.

Στα φιλικά της Εθνικής ξεκινάει από τη θέση του σέντερ και εναλλάσσεται με τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Η λογική έλεγε (και λέει) ότι από τη στιγμή που θα ενσωματωθεί ο Γιάννης στην ομάδα, τότε θα περάσει στο «τέσσερα» και ο Greek Freak θα είναι στο «πέντε». Δεν παίρνω όρκο και ούτε βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Πιθανότερο είναι να δούμε τον Γιάννη στη φυσική του θέση και τον Μήτογλου σέντερ. Θεωρώ ότι ο ρόλος του Μήτογλου θα είναι κάτι παραπάνω από κομβικός στο Eurobasket, ειδικά βάζοντας στην εξίσωση το πόσο βελτιωμένος παρουσιάζεται στα φιλικά. Όχι μόνο βελτιωμένος αλλά με περίσσια αυτοπεποίθηση δείχνοντας να «πατάει» πολύ καλά!

Το fit του Μήτογλου στον Παναθηναϊκό και η... ανανέωση

Από εκεί και πέρα θέλω να πω δυο λόγια και για τον Μήτογλου του Παναθηναϊκού. Ναι μεν αποκτήθηκε ο Ρισόν Χολμς ο οποίος -όπως έχω ξαναγράψει- μοιάζει να είναι εξαιρετικό fit σε αυτό το ρόστερ των «πρασίνων», ναι μεν ο Χουάντσο προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν, ναι μεν αναμένεται η επιστροφή του Λεσόρ, ναι μεν παρέμεινε και ο Γιούρτσεβεν προσθέτοντας ποιοτικό «βάθος» στο ρόστερ αλλά θεωρώ ότι ο Μήτογλου θα έχει εκ νέου αναβαθμισμένο ρόλο.

Και αν μη τι άλλο θα αποτελέσει και εσωτερική «μεταγραφή» των «πρασίνων», ειδικά αν κινηθεί στα γνωστά του «στάνταρ» από τη σεζόν 2023-24. Αν και εφόσον κάνει και καλό Eurobasket γεμίζοντας με περισσότερη, ακόμα, αυτοπεποίθηση, τότε ο Εργκίν Άταμαν θα μπορεί να νιώθει ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια για την frontline της ομάδας του.

Γίνεται αρκετή κουβέντα για το γεγονός ότι ο Τούρκος προπονητής έχει πάει... κόντρα στη φιλοσοφία του και δεν έχει στον Παναθηναϊκό σέντερ που να σουτάρει από μακριά. Ποιος το είπε αυτό; Μα ένα από τα στοιχεία που προσφέρει και θα συνεχίσει να προσφέρει ο Ντίνος Μήτογλου είναι τα περιφερειακά σουτ ύστερα από pick and pop καταστάσεις.

Και ο Παναθηναϊκός έχει τους παίκτες που θα του προσφέρουν απλόχερα αυτό το ελεύθερο σουτ, πολλώ δε μάλλον μετά και την απόκτηση του Τι Τζέι Σορτς. Είναι ξεκάθαρο σε αυτά τα φιλικά ότι σουτάρει με μεγαλύτερη σιγουριά, ακόμα και από μέση απόσταση, είτε με pop out είτε ακόμα και με floaters. Και αν βελτιώσει ακόμα περισσότερο τα ποσοστά του θα μπορεί να δημιουργεί ακόμα καλύτερο spacing για τον Ναν. Συν το γεγονός ότι παρέχει και την ευελιξία στον Άταμαν να χρησιμοποιεί small ball καταστάσεις.

Όλα αυτά ωστόσο θα φανούν μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ. Το σίγουρο είναι ότι ο Μήτογλου αποτελεί τεράστιο κεφάλαιο ΚΑΙ για τον Παναθηναϊκό. Και το γνωρίζουν πολύ καλά εντός των πράσινων τειχών. Όπως είναι γνωστό το τριετές συμβόλαιο που είχε υπογράψει ο 29χρονος φόργουορντ/σέντερ ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2026. Και θεωρώ δεδομένο ότι μέσα στη σεζόν θα γίνουν και οι συζητήσεις για επέκταση.

Αφενός πρόκειται για έναν από τους πιο ποιοτικούς, έμπειρους, ταλαντούχους και με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο Έλληνες παίκτες και αφετέρου έχει συνδυάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του με τον Παναθηναϊκό. Και οι «πράσινοι» αποδεδειγμένα ξέρουν να τιμούν και να ανταμείβουν αυτούς τους παίκτες.