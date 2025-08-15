Ο Ντζάναν Μούσα υποβλήθηκε εσπευσμένα σε χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο λόγω ενοχλήσεων στους κοιλιακούς, με τη συμμετοχή του στο EuroBasket 2025 με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη.

Ο ηγέτης της εθνικής Βοσνίας, Ντζάναν Μούσα, μετά από έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα πριν από δύο ημέρες, ταξίδεψε άμεσα στο Μόναχο, όπου διαπιστώθηκε η ανάγκη για άμεση χειρουργική επέμβαση.

Πλέον, το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο EuroBasket 2025, εκεί όπου η Βοσνία θα συμμετάσχει στον Γ΄ όμιλο μαζί με τη συνδιοργανώτρια Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γεωργία, την Ισπανία και την Ιταλία.

Σύμφωνα με το Radio Sarajevo, οι γιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της ανάρρωσής του και, όπως έγινε γνωστό, μετά τη χθεσινή επέμβαση ο Μούσα αναμένεται να επιστρέψει αύριο (16/8) στη Βοσνία.

Η όλη διαδικασία έγινε σε συνεννόηση με το ιατρικό τιμ της Εθνικής Βοσνίας και του συλλόγου του, της Dubai BC.

«Ο Ντζάναν εξέφρασε την επιθυμία να γίνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε, εφόσον το επιτρέψει η ανάρρωσή του, να υπάρχει πιθανότητα συμμετοχής στο επερχόμενο EuroBasket, καθώς έχει τεράστια θέληση να βρεθεί με την ομάδα στην Κύπρο. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή του παραμένει αβέβαιη», αναφέρεται στην ανακοίνωση του επιτελείου του παίκτη.

Η εθνική ομάδα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αναχώρησε σήμερα για το Βέλγιο, όπου θα συμμετάσχει σε τουρνουά μαζί με τους γηπεδούχους και τη Μεγάλη Βρετανία.