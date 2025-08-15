Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς επιβεβαίωσε πως ο Βασίλιε Μίτσιτς δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί, και οι Σέρβοι αγωνιούν ενόψει του EuroBasket 2025.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς αποτελεί το μεγάλο ερωτηματικό αυτήν τη στιγμή για τη Σερβία, ενόψει του EuroBasket 2025 (27 Αυγούστου - 14 Σεπτεμβρίου). Ο σταρ της Χάποελ Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει εδώ και καιρό ένα πρόβλημα στο αριστερό του πόδι και για αυτόν τον λόγο δεν έχει καταφέρει να μπει στα φιλικά, με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς να μη δείχνει αρκετά αισιόδοξος όσον αφορά την αποθεραπεία του.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής των Σέρβων μίλησε ενόψει των φιλικών που έχει να δώσει η ομάδα του στο Μόναχο, αναφερόμενος στην κατάσταση των Σμάιλαγκιτς, Τριφούνοβιτς και Μίτσιτς. Οι δύο πρώτοι δεν ταξίδεψαν καν στη Γερμανία, ενώ η αποθεραπεία του Βασίλιε Μίτσιτς δεν έχει πάει όπως θα ήθελε ο ίδιος.

Οι δηλώσεις του Πέσιτς για τον Μίτσιτς

«Ο Σμαϊλάγκιτς και ο Τριφούνοβιτς δεν είναι ακόμα έτοιμοι να προπονηθούν. Προσπαθούμε με τον Βάσα να τον επαναφέρουμε, αλλά δεν πάει σύμφωνα με το πλάνο που είχαμε προβλέψει. Ο Μίτσιτς κάνει μια προσπάθεια, αλλά εξακολουθεί να έχει πόνους. Θα δούμε, τις επόμενες μέρες θα πρέπει σιγά σιγά να πάρουμε αποφάσεις, αλλά κατά τα άλλα οι υπόλοιποι παίκτες είναι καλά. Αυτή είναι η περίοδος που γίνονται προπονήσεις και αρχίζουν τα παιχνίδια» ήταν τα λόγια του Πέσιτς.

Θυμίζουμε πως ο Βασίλιε Μίτσιτς είχε ταξιδέψει στην Κύπρο, εκεί όπου η Σερβία αντιμετώπισε και την Ελλάδα και ενώ προπονήθηκε ατομικά, φαίνεται πως δεν έχει καταφέρει έκτοτε να αυξήσει την ένταση των προπονήσεών του για να μπει σε ρυθμούς αγώνων πριν το EuroBasket. Θυμίζουμε πως το κρας τεστ της Σερβίας πριν το EuroBasket 2025 είναι απέναντι στη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς, στις 21 Αυγούστου.